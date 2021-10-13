Nghệ sĩ Việt Hương khóc nấc bên con gái Phi Nhung và nói về những ngày cuối đời cố nghệ sĩ, khi cô làm người đứng ra nhận trọng trách truyền tải ý muốn giữa gia đình và bệnh viện.

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam. Gia đình Wendy Phạm tại tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung sáng nay Có mặt trong buổi tang lễ, nghệ sĩ Việt Hương xuất hiện vào lúc 9h sáng, tức 19h tại Mỹ. Ngay khi vừa có mặt, nữ nghệ sĩ đã ôm chầm lấy con gái Wendy Phạm của Phi Nhung và khóc nấc. Việt Hương nói về những ngày đầy nặng nhọc khi mình phải là người quyết định thay cho gia đình cố nghệ sĩ tại Việt Nam. Việt Hương nghẹn ngào thổ lộ:

"Quý vị có biết giờ này sao Việt Hương mới xuất hiện không, tại Hương ráng gồng. Hương gồng để Hương không có khóc, Hương tới đây nhìn thấy đồng nghiệp, thấy tất cả khán giả tới đây yêu mến chị Nhung, Hương lại khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất. Hương muốn Wendy đứng kế vì cả một hành trình hai cô cháu và những tin nhắn trong vòng 1 tháng khi Phi Nhung ở Chợ Rẫy. 6h18p mỗi sáng và mỗi buổi tối, lúc đó là 4h sáng của Wendy, Việt Hương sẽ được ekip thông báo, khi thì tiếng Việt Hương hiểu ngay nhưng có những từ tiếng Anh chuyên môn trong y khoa thì anh Phương sẽ nói với Wendy để hiểu vấn đề của Phi Nhung.

Việt Hương ôm chầm lấy Wendy kể về những ngày cuối đời Phi Nhung trong bệnh viện nghe mà xót lòng Phi Nhung vào tới Chợ Rẫy thì mỗi một ngày đối với việt Hương, mỗi một ngày cầu nguyện và ăn không được, Việt Hương sợ. Mỗi ngày đều phải nghe 2 lần về tin tức, trong lúc giữa chừng có những tin khác nữa thì phải gọi Wendy dậy để coi con có đồng ý không. Việt Hương nghĩ là giọng nói của Việt Hương rất đặc biệt, để đem niềm vui đến mọi người mà giờ câu tôi đồng ý nó nặng nề vô cùng. Tất cả lời Wendy truyền cho tôi, quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu, lời nói của tôi có thể khiến Phi Nhung tốt hơn, hoặc tệ đi. Tới khi về đến đây, khi gặp được Wendy, gặp được Phi Nhung Việt Hương mừng lắm, lúc đó mới vỡ oà để trao lại hũ tro cốt cuối cùng cũng là cả 1 hành trình".

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