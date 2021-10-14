Quản lý Phi Nhung: Không có chuyện công ty đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà

Sao Việt 14/10/2021 12:22

Theo chị Diễm Phạm, quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung, hiện tại công ty đã giải quyết xong vấn đề tiền bạc của Hồ Văn Cường mà mọi người nhắc đến và không có chuyện công ty đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà.

Vào ngày 10/10 vừa qua, quản lý của Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có buổi làm việc với nam ca sĩ, tuyên bố trả lại toàn bộ số tiền cát xê 5 năm đi hát. Số tiền này không được tiết lộ theo như nguyện vọng từ phía gia đình Hồ Văn Cường. Ngoài ra, phía công ty đã trao thêm 500 triệu đồng, là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Còn số tiền 200 triệu đồng tiền thưởng quán quân "Vietnam Idod Kids", do mẹ Hồ Văn Cường là chị Võ Ngọc Thu, đã nhận ngay từ khi được trao tiền thưởng và lập sổ tiết kiệm.

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Gia đình Hồ Văn Cường làm việc với cựu quản lý để nhận lại số tiền cát xê 5 năm đi hát
 

Ngoài ra, theo như quản lý cho biết gia đình Hồ Văn Cường cũng thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Như vậy, sau khi nhận lại khoản tiền cát xê 5 năm, gia đình Hồ Văn Cường bắt đầu cuộc sống tự lập, không sống ở nhà cố nghệ sĩ như trước đây. Quản lý tiết lộ những ngày qua, Hồ Văn Cường đã tìm được căn hộ như ý và tuyệt đối không có chuyện công ty "trả tiền buộc gia đình Cường ra khỏi nhà" như tin đồn vừa qua trên các trang mạng xã hội.

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Quản lý Phi Nhung cho biết tuyết đối không có chuyện trả tiền để ép buộc Hồ Văn Cường rời khỏi nhà như tin đồn

Lúc cố nghệ sĩ Phi Nhung còn sinh thời, Hồ Văn Cường cũng đã từng công khai với truyền thông "muốn ra riêng sau khi thi tốt nghiệp cấp 3". Quyết định này được cố ca sĩ Phi Nhung ủng hộ và cô còn hứa tặng thêm một khoản tiền ủng hộ Hồ Văn Cường lập nghiệp sau khi em ra riêng. Sau khi Phi Nhung qua đời, quản lý cố nghệ sĩ đã thay cô hoàn thành di nguyện này khi trao 500 triệu cho con nuôi của cô vừa qua.

Ảnh: Internet

 

 

 

 

 

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