Sốc: Thế lực ngầm nào đứng sau lưng thao túng Hồ Văn Cường?

Bị thế lực ngầm này thao túng, Hồ Văn Cường tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi Hồ Văn Cường nhận lại số tiền cát xê đi hát từ phía quản lý của cố Ca sĩ Phi Nhung đã gây ra nhiều tranh cãi. Một cậu bé vừa mới bước sang tuổi 18, bản lĩnh chưa nhiều, đối mặt với vô vàn lời chỉ trích sẽ là điều khiến Hồ Văn Cường gặp áp lực và khó có thể vượt qua. Mới đây, ca sĩ Long Nhật, vốn là một người anh thân thiết của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã livestream lên tiếng uốn nắn Hồ Văn Cường trước cơn sóng gió. Nam ca sĩ nhắn nhủ Hồ Văn Cường phải sống có tình có nghĩa, phải có bản lĩnh trước những lời xúi giục của người khác, đồng thời phải nhớ công ơn trời biển mà mẹ Phi Nhung đã dành cho mình. Theo như Long Nhật cho hay, Hồ Văn Cường chính là người con mà cố ca sĩ yêu thương nhất.

Long Nhật livestream, cho biết sau lưng Hồ Văn Cường có một thế lực ngầm thao túng. Ảnh: Chụp màn hình Trong livestream của mình, Long Nhật thẳng thắn: "Trong biến cố này, Long Nhật khẳng định từ Phi Nhung, Hồ Văn Cường, bố mẹ ruột của cậu bé đến phía ekip, tất cả những người đó rất yêu thương nhau bị kẹt ở giữa.mPhía đằng sau của Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột có một sự bí mật, có sự tác động của một thế lực nào đó, một sự hứa hẹn, kích động để cậu bé có những giây phút chao đảo và suy nghĩ lệch lạc". Trên sóng trực tiếp, Long Nhật cho biết vấn đề cát-xê đã được Hồ Văn Cường và Phi Nhung giải quyết xong từ lâu nhưng bỗng bị khơi lại bởi một thế lực tác động chàng trai trẻ.

Trước đó, Hồ Văn Cường còn bị một số nghệ sĩ lên tiếng chỉ trích sống vô ơn, bạc tình, bạc nghĩa, là người con bất hiếu. Điển hình là Trang Khàn đến tận nhà livestream hỏi cung rằng có phải nhờ người đòi nợ hộ. Gây chú ý nhất gần đây là ca sĩ Quế Vân mắng Hồ Văn Cường là "nghịch tử", hay sử dụng cụm từ "món nợ nghiệt duyên tình mẫu tử". Vô hình chung những áp lực từ phía các nghệ sĩ và cộng đồng mạng tạo hành một thế lực ngầm tạo áp lực cho cậu bé chỉ vừa tròn 18 tuổi. Đã có không ít sao Việt thay vì cảm thông thì lại đi chỉ trích Hồ Văn Cường. Không chỉ vậy, nhiều "anh hùng bàn phím" cũng hùa vào đả kích con trai nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là vô ơn. Cậu bé rơi vào thế muốn nói cũng không được, kêu oan thì bị nói vô ơn còn không nói gì thì chuyện tiền cát xê cũng sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Thế lực ngầm mang tên mạng xã hội từ những bình luận gây tổn thương sẽ khiến Hồ Văn Cường và gia đình trở nên mệt mỏi. Là người chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu, Hồ Văn Cường sẽ phải có thêm thời gian dài để vượt qua cơn bão ồn ào này. Trong showbiz đã có không ít nghệ sĩ trở thành nạn nhân của thế lực vô hình với những "anh hùng bàn phím" mà gây ra những cái kết đau lòng. Với áp lực dư luận hiện tại, Hồ Văn Cường khó có thể phát triển một cách bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ảnh: Internet

Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua? Mới đây cộng đồng mạng lại xôn xao thêm thông tin "cậu bé dân ca" sở hữu 1 kênh Youtube 'hái ra tiền'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-the-luc-ngam-nao-dung-sau-lung-thao-tung-ho-van-cuong-430508.html