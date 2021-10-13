Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội

Sao Việt 13/10/2021 17:03

Cơ sở kinh doanh đang "ngỏ ý" mời Hồ Văn Cường làm gương mặt đại diện bất ngờ nhiều chi nhánh xuyên Việt này từng bị tước giấy phép hoạt động năm 2019.

Khi rộ lên thông tin Hồ Văn Cường rời công ty quản lý của có nghệ sĩ và dọn ra riêng, một nữ đại gia làm trong ngành dược và thẩm mỹ đã đăng tải thông tin lên trang cá nhân, quyết tâm mời Hồ Văn Cường làm đại diện hình ảnh với giá cát xê cao ngất ngưỡng: 2 tỷ/năm. Đồng thời vị nữ đại gia này còn mạnh miệng tuyên bố nếu Hồ Văn Cường không làm vẫn sẵn sàng chi trả 200 triệu tiền cát xê 2 năm trước cho cậu bé.

Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh 1
Bài đăng tha thiết muốn mời Hồ Văn Cường làm đại diện thương hiệu của nữ đại gia H.H. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít giờ, trên trang facebook cá nhân có tên H.H, hệ thống nha khoa H.H và dược phẩm cùng tên đã có buổi livestream về việc trả cát xê 2 tỷ/năm cho Hồ Văn Cường. Lý do nữ doanh nhân này cho biết phải lên MXH tìm kiếm Hồ Văn Cường vì đã tìm nhiều cách những chưa thể liên lạc được.

Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh 2
Nữ đại gia này sẵn sàng chi thêm 1 tỷ cho ai trả giá mời Hồ Văn Cường về làm đại diện. Ảnh: Chụp màn hình

Về lý do quyết tâm tìm Hồ Văn Cường đến vậy, người này cho biết:

Luôn mong Hồ Văn Cường trở lại là câu bé hồn nhiên, vô tư như ngày xưa, muốn Hồ Văn Cường là cậu bé có giọng hát hay cho đời.

Rất mong chờ  Hồ Văn Cường trở về với H.H sẽ không ràng buộc điều gì, không cần Hồ Văn Cường ở trong nhà của chị, không khống chế thời gian chỉ cần về đi từ thiện cùng.

Không cần Hồ Văn Cường nhắc một câu nào đến thương hiệu, không cần quảng bá cho bất kỳ một sản phẩm nào… chỉ cần hình  ảnh nhẹ nhàng đi bên cạnh chị thôi trong những chuyến từ thiện. Thế được gọi là đại diện hình ảnh rồi. Để bảo đảm sự an toàn cho em không vướng  bất kỳ tai tiếng, vu oan giáo hoạ nào cho em.

Mong rằng Hồ Văn Cường tiếp tục sự nghiệp cũng như  học hành, sẵn sàng tài trợ cho Hồ Văn Cường học đại học đến cuối cùng, sẵn sàng tài trợ tiền ăn cho ba mẹ Hồ Văn Cường ăn ở, hỗ trợ khi bên cạnh Hồ Văn Cường. Còn gia đình Hồ Văn Cường cần tiền xây nhà sẵn sàng trả luôn cát xê hai năm trước cho em”.

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu thì cơ sở nha khoa của vị nữ đại gia tên H.H này đã từng bị tước giấy phép hành nghề vào tháng 12 năm 2019. Phòng khám Nha khoa quốc tế H.H đã từng bị thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do phòng khám sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh 3
Văn bản tước giấy phép hành nghề của cơ sở nh khoa này vào năm 2019. Ảnh: TTTĐ
Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh 4
Cơ ngơi bên trong nha khoa của vị nữ đại gia. Ảnh: Internet
 
Thực hư cơ sở bỏ 2 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị tước giấy phép kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh 5
Hồ Văn Cường liệu có chấp nhận lời đề nghị "béo bở" này? Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo như tờ Tuổi trẻ Thủ đô đưa tin, trong khi quyết định nêu rõ Nha khoa H.H không được thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 4/12/2019 và phải nộp bản gốc giấy phép về Sở Y tế thì đến 7/2020, tức 7 tháng sau, cơ sở này vẫn hoạt động "bình thường". Hiện tại, Phòng khám Nha khoa này vẫn tiếp tục hoạt động tại 3 cơ sở ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

 

 

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