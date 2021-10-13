Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm'

Sao Việt 13/10/2021 16:15

Lần cuối cùng Mạnh Quỳnh hát tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến ai cũng nghẹn ngào như muốn khóc nấc.

Rạng sáng ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, tại chùa Huệ Quang (California, Mỹ) đã diễn ra tang lễ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh đã đáp chuyến bay trong đêm để có mặt kịp lúc tiễn bạn tri giao của mình lên đường lần cuối. Không những có bài phát biểu đầy cảm động, Mạnh Quỳnh còn làm khán giả khóc hết nước mắt với màn biểu diễn ca khúc "Tiễn em lần cuối" như một lời tâm sự tận đáy lòng dành cho "người tình tri kỷ sân khấu" 20 năm qua.

Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 1Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 2

Được biết,"Tiễn em lần cuối" là một sáng tác vội trong tuần vừa qua nhưng nỗi niềm của ca khúc lại rất sâu sắc. Đây là bài tân cổ mà Mạnh Quỳnh sau khi nghe tin Phi Nhung qua đời đã nhốt mình trong phòng thu để sáng tác dành tặng riêng cho Phi Nhung. Giọng hát của Mạnh Quỳnh da diết, cộng hưởng vào đó là giai điệu buồn thê lương càng khiến cảm xúc bồi hồi thêm cao trào. Đoạn video quay lại tiết mục trình diễn của Mạnh Quỳnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 3

Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 4
Gương mặt Mạnh Quỳnh hốc hác, tiều tụy vì đau buồn hát tiễn biệt Phi Nhung lần cuối
Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 5
Giờ đây, khán giả sẽ không thể nào thấy được cảnh tượng này khi cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh kết hợp ăn ý với nhau thêm 1 lần nào nữa. Ảnh: Internet
Xót xa Mạnh Quỳnh hốc hác tiều tụy hát 'Tiễn em lần cuối' trong tang lễ Phi Nhung, dân mạng thay lời: 'Chắc anh đau lắm' - Ảnh 6
Bình luận của cư dân mạng thay lời muốn nói cho ca sĩ Mạnh Quỳnh lúc này đây
 

Ảnh: Chụp màn hình

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