Mẹ nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung - danh ca Giao Linh tiết lộ điềm gở báo hiệu sự ra đi của con gái

Sao Việt 13/10/2021 15:27

Danh ca Giao Linh, mẹ nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung trong buổi lễ tang của con gái đã có những chia sẻ liên quan đến điềm gở con gái sẽ ra đi.

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h - 19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.

Đến dự lễ tang có sự tham dự của danh ca Giao Linh, mẹ nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung. Danh ca Giao Linh đã có những chia sẻ liên quan điềm gở trong những ngày cuối cùng cố nghệ sĩ chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện Chợ Rẫy.

4h30 sáng giờ Việt Nam, danh ca Giao Linh đến viếng Phi Nhung. Sinh thời, Phi Nhung xem nữ ca danh là mẹ và gọi thân mật là 'má Giao Linh'. Trizzie Phương Trinh ôm chầm lấy "Nữ hoàng sầu muộn", Wendy Phạm cũng cúi đầu cảm tạ danh ca Giao Linh.

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Con gái Wendy Phạm nắm tay bà ngoại nuôi trong buổi tang lễ
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Má nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung chia sẻ về điềm gở Phi Nhung nói với mình trước lúc ra đi

Má nuôi cố nghệ sĩ nén nước mắt kể về điềm gở trước ngày ra đi của con gái nuôi: "Sự ra đi mất mát của ông xã Giao Linh đã quá đau lòng, sau đó, Phi Nhung là đứa con tôi rất thương yêu. Phi Nhung có nói với tôi và ông xã: 'Ba mẹ đi trước đi, vài ngày sau con đi' (đi từ Việt Nam sang Mỹ). Sự ra đi của ông xã Giao Linh cách Phi Nhung một tuần, tôi không biết điềm gì. Những tin nhắn thương yêu dành cho Phi Nhung vẫn còn trong điện thoại của tôi, thật sự không còn nước mắt để khóc.

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Phi Nhung và má Giao Linh thường xuất hiện chung một sân khấu rất thân mật

Rất nhiều kỷ niệm với Phi Nhung, tình cảm mẹ con không bao giờ phai mờ, Giao Linh tự nhủ bản thân có những đứa con tinh thần rất chân thật, rất tốt. Khi Phi Nhung gặp chuyện thị phi, tôi an ủi: 'Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc cho con quên tất cả. Hôm nay mẹ đến đây để cầu chúc cho linh hồn con sớm siêu thoát. Mẹ mong con ra đi thanh thản và con luôn mãi trong trái tim mẹ, I love you Phi Nhung".

Ảnh: Tổng hợp, Internet, Chụp màn hình

Xót xa Việt Hương khóc nấc trong vòng tay con gái Phi Nhung, lần đầu tiết lộ những ngày cuối Phi Nhung ở bệnh viện Chợ Rẫy và gánh nặng làm người quyết định thay cho gia đình

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