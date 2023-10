Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường

Mặt khác, dân mạng còn phát hiện nhiều điểm sai về ngày tháng ở những sự kiện hay lễ trao giải mà Hồ Văn Cường có tham dự. Điển hình là Đại nhạc hội ở Cần Thơ diễn ra vào 19h ngày 21/4, tuy nhiên trong danh sách lại thống kê Hồ Văn Cường trình diễn ngày 22/4? Ở một đêm diễn khác tại TP. Vinh, thực tế diễn ra vào ngày 18/1 nhưng lại được ghi trong danh sách là 19/1? Thống kê đêm diễn của danh sách được đưa ra này có lệch 1 ngày so với đêm diễn thực tế.

Mới đây lại chính netizen "soi" ra điểm bất thường trong danh sách show diễn này

Tuy nhiên, vì cựu quản lý của Hồ Văn Cường không có bất kỳ bình luận nào thêm và phía Hồ Văn Cường cũng không có bất kỳ phát ngôn nào khác nên không thể xác định chính xác đúng sai của bảng danh sách hơn 300 show diễn này. Nhiều nghi vấn cho rằng danh sách này do người hâm mộ của Hồ Văn Cường tạo ra, không phải lịch trình chính thức do công ty quản lý cung cấp, do đó không nên "ném đá" vội.

Ảnh: Internet