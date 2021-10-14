Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường

Sao Việt 14/10/2021 14:20

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục tìm thấy những điểm không hợp lý trong bảng danh sách 300 show diễn được công bố trên mạng của Hồ Văn Cường.

Vào ngày 10/10, quản lý Hồ Văn Cường đại diện cố nghệ sĩ Phi Nhung trao trả lại toàn bộ số tiến cát xê 5 năm đi hát của nam ca sĩ và còn tuyên bố việc cho thêm 500 triệu theo như di nguyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc Hồ Văn Cường ra riêng. Tuy nhiên sau đó, netizen điều tra ra bảng danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường lộ rõ chi tiết bóc lột cho rằng quản lý bắt ép em đi diễn cả trong kỳ thi học kỳ lớp 12.

Tuy nhiên, lại vừa mới đây, cũng chính bản thên netizen tiếp tục "soi" ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn này của Hồ Văn Cường. Theo đó, một vài ý kiến chỉ ra rằng danh sách có những lỗi trình bày thiếu chuyên nghiệp, định dạng ngày tháng không trùng khớp. Ở cột ngày tháng diễn ra sự kiện, có thời điểm được xếp theo định dạng ngày - tháng, tuy nhiên có thời điểm lại đổi thành tháng - ngày, điều này là rất thiếu chuyên nghiệp ở một người làm văn phòng chuyên về Excel.

Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh 1

Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh 2
Bảng danh sách 310 show diễn của Hồ Văn Cường xuất hiện gây xôn xao trên mạng

Mặt khác, dân mạng còn phát hiện nhiều điểm sai về ngày tháng ở những sự kiện hay lễ trao giải mà Hồ Văn Cường có tham dự. Điển hình là Đại nhạc hội ở Cần Thơ diễn ra vào 19h ngày 21/4, tuy nhiên trong danh sách lại thống kê Hồ Văn Cường trình diễn ngày 22/4? Ở một đêm diễn khác tại TP. Vinh, thực tế diễn ra vào ngày 18/1 nhưng lại được ghi trong danh sách là 19/1? Thống kê đêm diễn của danh sách được đưa ra này có lệch 1 ngày so với đêm diễn thực tế. 

Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh 3
Mới đây lại chính netizen "soi" ra điểm bất thường trong danh sách show diễn này

Tuy nhiên, vì cựu quản lý của Hồ Văn Cường không có bất kỳ bình luận nào thêm và phía Hồ Văn Cường cũng không có bất kỳ phát ngôn nào khác nên không thể xác định chính xác đúng sai của bảng danh sách hơn 300 show diễn này. Nhiều nghi vấn cho rằng danh sách này do người hâm mộ của Hồ Văn Cường tạo ra, không phải lịch trình chính thức do công ty quản lý cung cấp, do đó không nên "ném đá" vội.

Ảnh: Internet

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