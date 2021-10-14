Dân mạng 'soi' ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường

Vào ngày 10/10, quản lý Hồ Văn Cường đại diện cố nghệ sĩ Phi Nhung trao trả lại toàn bộ số tiến cát xê 5 năm đi hát của nam ca sĩ và còn tuyên bố việc cho thêm 500 triệu theo như di nguyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc Hồ Văn Cường ra riêng. Tuy nhiên sau đó, netizen điều tra ra bảng danh sách 300 show diễn của Hồ Văn Cường lộ rõ chi tiết bóc lột cho rằng quản lý bắt ép em đi diễn cả trong kỳ thi học kỳ lớp 12.

Tuy nhiên, lại vừa mới đây, cũng chính bản thên netizen tiếp tục "soi" ra điểm bất thường trong danh sách 300 show diễn này của Hồ Văn Cường. Theo đó, một vài ý kiến chỉ ra rằng danh sách có những lỗi trình bày thiếu chuyên nghiệp, định dạng ngày tháng không trùng khớp. Ở cột ngày tháng diễn ra sự kiện, có thời điểm được xếp theo định dạng ngày - tháng, tuy nhiên có thời điểm lại đổi thành tháng - ngày, điều này là rất thiếu chuyên nghiệp ở một người làm văn phòng chuyên về Excel.