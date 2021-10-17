Một nữ diễn viên kiêm MC đình đám chưa cần đến bà Phương Hằng 'réo' tên đã bị chính cộng đồng mạng ào vào đòi sao kê và động thái của chính chủ

Nữ diễn viên kiêm MC đình đám này từng kêu gọi quyên góp từ thiện miền Trung năm ngoái và hiện tại chính thức bị dân mạng "điểm tên".

Sau Đông Nhi, Nhật Kim Anh, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành và NTK Đỗ Mạnh Cường thí MC - Diễn viên Sam chính là cái tên mới nhất của giới nghệ sĩ vướng vào lùm xùm sao kê. Theo như dân mạng cho biết, cuối năm 2020, nữ diễn viên đã đứng ra kêu gọi được số tiền 109 triệu ủng hộ miền Trung bão lũ, song đến hiện tại cô vẫn chưa thực hiện sao kê. Việc này khiến cho hình ảnh của Sam bị ảnh hưởng vì trước này cô nàng nổi tiếng với việc là một ngôi sao siêng năng làm từ thiện và thường xuyên gửi tặng tiền cho người nghèo trên sóng truyền hình. MC, diễn viên Sam bất ngờ bị kéo vào lùm xùm không hay của chuyện quyên góp từ thiện. Ảnh: Internet Dân mạng vừa qua đã chia sẻ lại bài đăng của Sam vào năm ngoái sau khi kêu gọi từ thiện. Cô viết: "Mọi người ơi, Sam cập nhật tới 21h ngày 18/10, Sam đã nhận được 109 triệu 393 rồi! Bên dưới là các đóng góp của các mạnh thường quân. Sam thay mặt bà con cảm ơn cả nhà nhiều lắm!".

Và theo như lời của MC Sam thì số tiền này được cô chuyển thẳng đến vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm để thay mặt mình chuyển đến người dân miền Trung. "Cập nhật tình hình hiện tại, sáng mai chị Diễm và anh Thành sẽ đích thân bay ra đó trước để xem tình hình cụ thể như thế nào, mong sớm sắp xếp được lịch trình giúp bà con! Sam sẽ thông báo với cả nhà khi có quyết định chính thức nhé." - Sam viết. Và hiện tại theo như "thám tử mạng" điều tra thì bài viết kêu gọi từ thiện này đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của Sam ở thời điểm hiện tại không rõ lý do.

Ngập tràn bài đăng trên mạng xã hội "réo" tên Sam từng kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng không sao kê. Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bị cộng đồng mạng "réo" tên đòi sao kê, quản lý truyền thông của Sam đã chính thức có câu trả lời như sau: "Vào tháng 10/2020, trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, Sam thấy một số anh chị em nghệ sĩ có cùng nhau kêu gọi quyên góp, thì bản thân cũng muốn góp một phần sức lực nhỏ bé để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới đồng bào Miền Trung. Tổng số tiền Sam kêu gọi được là 125.923.000 (trong đó Sam đóng góp 50 triệu đồng từ tiền cá nhân). Vì không có kinh nghiệm và chưa từng tự tổ chức chuyến đi từ thiện nào nên Sam hơi lúng túng, lo lắng về cách liên hệ, di chuyển tới địa phương để ủng hộ cho bà con miền Trung. Đúng lúc này, Sam biết thông tin anh chị Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã có kế hoạch tổ chức chuyến đi và đã liên hệ được với địa phương. Cho nên Sam đã chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được cho vợ chồng anh chị. Vì cứu người hơn cứu hoả nên Sam chỉ mong sao giúp cho bà con được nhanh nhất". Giải thích về lý do xóa bài đăng, người đại diện cho biết:"Sau đó, vì lo mọi người sẽ chuyển thêm tiền nên Sam đã xóa post quyên góp.Thay vào đó, Sam còn giữ post cập nhật lịch trình của chị Diễm để những bạn bè đã góp tiền có thể theo dõi được hành trình đến với đồng bào miền Trung. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Sam trong câu chuyện này".

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