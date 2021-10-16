Thực hư chuyện ca sĩ Thủy Tiên bị bắt? Bộ Công an chính thức lên tiếng

Hậu trường 16/10/2021 19:10

Vừa qua lan truyền thông tin cho rằng nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa bị cảnh sát bắt và ra lệnh cấm xuất cảnh. Hiện tại Bộ Công an chính thức đã có câu trả lời.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Thủy Tiên bị bắt, kèm theo hình ảnh video trên Tiktok cho thấy vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên xuất hiện tại một đồn cảnh sát. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ bị bắt vì liên quan hoạt động từ thiện không minh bạch. Xoay quanh tin đồn chưa được chứng thực nói trên, theo như nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao đổi với Zing vào chiều ngày 16/10 xác minh nội dung trên là sai sự thật.

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Hình ảnh xuất hiện trên mạng có vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh làm việc tại cơ quan công an là sản phảm của cắt ghét với cùng một bối cảnh tương tự và cơ quan điều tra đã lên tiếng xác minh là sai sự thật. Ảnh: Internet

Ngoài ra nguồn tin này cho biết thêm: "Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Đến thời điểm này, thông tin Thủy Tiên bị bắt là không đúng”. 

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, vào ngày 15/10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã có thư mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, là những nghệ sĩ có liên quan đến những tin đồn không hay đến việc quyên góp từ thiện đến làm việc. Ngoài ra, đơn vị này đã yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân gồm: Bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên); ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành) để có thông tin kết luận chính thức cho cuộc điều tra.

Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Thời gian qua Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vướng ồn ào từ thiện, mới đây tên của họ còn được nhắc hẳn trên báo Hàn.

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Từ khóa:   Thủy Tiên bị bắt Thủy Tiên Bộ công an

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