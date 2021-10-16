Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Thời gian qua Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vướng ồn ào từ thiện, mới đây tên của họ còn được nhắc hẳn trên báo Hàn.

Ngày 15/10, theo thông tin từ Người Lao Động, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cục C02 đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành và một số nghệ sĩ khác nhằm xác minh thông tin phản ánh về một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song song đó, ngày 15/10, tờ Asean Daily News - tờ báo Hàn chuyên cập nhật tin tức nổi cộm của khu vực Đông Nam Á đã thông tin về lùm xùm từ thiện của loạt nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây. Tờ báo Hàn gây chú ý với tiêu đề: "Bộ Công an truy tìm tài khoản tham ô tiền quyên góp của các nhân vật nổi tiếng". Nội dung bài báo thông tin rằng Bộ Công an Việt Nam mời làm việc một số nghệ sĩ nổi tiếng để làm rõ tính minh bạch những khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng từ việc kêu gọi hỗ trợ cho bà con miền Trung. Asean Daily News ghi rõ: "Bộ công an đã triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên để điều tra. Bộ công an cũng có kế hoạch sẽ sớm triệu tập MC Trấn Thành".

Báo Hàn đưa tin vụ lùm xùm sao kê của nghệ sĩ Việt Cũng liên quan đến vấn đề trên, Tuổi Trẻ thông tin, Cục C02 cũng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp để rà soát tài khoản của các cá nhân gồm: bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên); ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC Trấn Thành) và một số nghệ sĩ khác. Thủy Tiên trong một chuyến từ thiện Trước đó, liên quan đến vụ lùm xùm sao kê từ thiện, Trấn Thành cho biết vừa qua anh đã làm việc với phía ngân hàng để có được bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai. Ông xã Hari Won khẳng định anh chỉ đứng ra kêu gọi bằng một số tài khoản duy nhất. Để bản sao kê mang tính thuyết phục cao, Trấn Thành cho khán giả xem số dư trong tài khoản từ khi bắt đầu kêu gọi (15/10/2020) đến khi chuyển hết tiền trong tài khoản (21/12/2020) và đến hiện tại (6/9/2021).

Trấn Thành đã tung sao kê khi bị một vị đại gia réo tên Riêng Thủy Tiên cũng đã cùng Công Vinh đến ngân hàng để livestream sao kê, còn Đàm Vĩnh Hưng thì thách kèo cả một vị đại gia một viên kim cương để tung sao kê nhưng đến nay vẫn im ỉm. Hiện tại, vụ việc sao kê từ thiện của giới showbiz vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều sự quan tâm lớn từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-lum-xum-sao-ke-tu-thien-nghe-si-bi-cong-an-trieu-tap-tran-thanh-thuy-tien-dam-vinh-hung-bi-reo-ten-tren-bao-nuoc-ngoai-431298.html