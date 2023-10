Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Ngày 15/10, theo thông tin từ Người Lao Động, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cục C02 đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành và một số nghệ sĩ khác nhằm xác minh thông tin phản ánh về một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Song song đó, ngày 15/10, tờ Asean Daily News - tờ báo Hàn chuyên cập nhật tin tức nổi cộm của khu vực Đông Nam Á đã thông tin về lùm xùm từ thiện của loạt nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây. Tờ báo Hàn gây chú ý với tiêu đề: "Bộ Công an truy tìm tài khoản tham ô tiền quyên góp của các nhân vật nổi tiếng". Nội dung bài báo thông tin rằng Bộ Công an Việt Nam mời làm việc một số nghệ sĩ nổi tiếng để làm rõ tính minh bạch những khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng từ việc kêu gọi hỗ trợ cho bà con miền Trung. Asean Daily News ghi rõ: "Bộ công an đã triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên để điều tra. Bộ công an cũng có kế hoạch sẽ sớm triệu tập MC Trấn Thành".