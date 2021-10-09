Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC xinh đẹp gây chú ý khi khoe ảnh bên em trai. Trong hình, Johnnathan Luu diện đồ jeans tối màu, nở nụ cười tươi hướng về phía ống kính.

Hari Won được đánh giá là MC dễ thương, duyên dáng và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Ngoài ra cô còn có tài lẻ ca hát và sở hữu một số sản phẩm gây tiếng vang trong giới âm nhạc . Khi nên duyên cùng Trấn Thành , cô càng gây chú ý vì mối tình ngọt ngào, được chồng cưng chiều hết mực.

Xuất hiện hình ảnh trên MXH, em vợ Trấn Thành gây ấn tượng với gương mặt điển trai, nụ cười có thể hút hồn các bạn nữ bất cứ lúc nào. Hari Won cũng hết lời khen ngợi em ruột: "Gặp được em mừng ghê! Lúc nhỏ cũng đẹp trai mà giờ cũng đẹp".

Nhiều dân mạng tranh thủ vô thả bình luận: "Ôi chao, đẹp trai quá", "Muốn làm bạn với anh ấy vì quá điển trai", "Nhìn nụ cười kìa, thu hút ánh nhìn"...



Hari Won nổi tiếng xinh đẹp và tài năng

Chia sẻ về tính cách của em trai, cô nhận xét đây là một chàng trai rất năng động. Dù ít khi đăng ảnh trên mạng xã hội nhưng ngoài đời anh cực dề gần.

Hiện cô có cuộc sống viên mãn bên Trấn Thành

Lưu Esther, được biết đến phổ biến với nghệ danh Hari Won là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình mang hai dòng máu Việt và Hàn Quốc. Cô chính thức hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kể từ năm 2014. Ngoài ra, sau khi kết hôn với Trấn Thành, cô càng được nhiều khán giả yêu mến. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là MC quốc dân nổi tiếng.

Ảnh: Tổng hợp