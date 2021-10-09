Gác lại lùm xùm sao kê 'nhấn chìm' showbiz, dân mạng phát hiện 'sở thích lạ' ít ai biết của Trấn Thành

Hậu trường 09/10/2021 07:42

Khi phát hiện điều này, ai cũng trầm trồ về Trấn Thành.

Ngoài Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây khiến nam MC quốc dân đã có động thái mới trên MXH.

Trong lúc đang lùm xùm chuyện sao kê, khán giả phát hiện điều thú vị từ nam MC quốc dân này. Anh tạm quên ồn ào thị phi, chú tâm vào đam mê nấu ăn và dành thời gian ở bên bà xã Hari. Anh vẫn thường xuyên cập nhật các món ăn tự nấu. Thời gian này, Trấn Thành hứng thú làm đặc sản vùng miền như các món Hà Nội mà đã lâu không được thưởng thức.

Món vừa ra lò của nam MC là bún chả. Đây là một trong những món khoái khẩu của ông xã Hari mỗi khi ra thủ đô. Các cửa hàng nổi tiếng ở Hà Nội vẫn sử dụng bếp than để quạt chả mới chuẩn, miếng chả thơm ngon hơn với cách làm này. Tuy nhiên, nếu làm ở nhà, sử dụng lò nướng thuận tiện hơn, không ám mùi khói, nhất là với những căn nhà có không gian kín như căn hộ của Trấn Thành.

Tran Thanh 1

Gác lại lùm xùm sao kê 'nhấn chìm' showbiz, dân mạng phát hiện 'sở thích lạ' ít ai biết của Trấn Thành - Ảnh 2

Gác lại lùm xùm sao kê 'nhấn chìm' showbiz, dân mạng phát hiện 'sở thích lạ' ít ai biết của Trấn Thành - Ảnh 3

Món ăn vô cùng hấp dẫn từ tay Trấn Thành chế biến

Ngoài ra, MC quốc dân còn làm thêm nem vuông. Nhiều năm gần đây, các quán bún chả ở Hà Nội cũng bán thêm món ăn này. Nem vuông làm gần giống nem thường với nguyên liệu: miến, mộc nhĩ, thịt băm, cà rốt và hải sản gồm cua bể hoặc tôm... nhưng được gói hình vuông, cỡ bằng lòng bàn tay. Khi ăn, chúng được cắt nhỏ, vừa miệng.

Tran Thanh 2
Thời gian qua, ồn ào sao kê gọi tên Trấn Thành và vài ngôi sao showbiz

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Trấn Thành sao kê Trấn Thành mới nhất MC Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 55 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36