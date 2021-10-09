Gác lại lùm xùm sao kê 'nhấn chìm' showbiz, dân mạng phát hiện 'sở thích lạ' ít ai biết của Trấn Thành

Khi phát hiện điều này, ai cũng trầm trồ về Trấn Thành.

Ngoài Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây khiến nam MC quốc dân đã có động thái mới trên MXH.

Trong lúc đang lùm xùm chuyện sao kê, khán giả phát hiện điều thú vị từ nam MC quốc dân này. Anh tạm quên ồn ào thị phi, chú tâm vào đam mê nấu ăn và dành thời gian ở bên bà xã Hari. Anh vẫn thường xuyên cập nhật các món ăn tự nấu. Thời gian này, Trấn Thành hứng thú làm đặc sản vùng miền như các món Hà Nội mà đã lâu không được thưởng thức.

Món vừa ra lò của nam MC là bún chả. Đây là một trong những món khoái khẩu của ông xã Hari mỗi khi ra thủ đô. Các cửa hàng nổi tiếng ở Hà Nội vẫn sử dụng bếp than để quạt chả mới chuẩn, miếng chả thơm ngon hơn với cách làm này. Tuy nhiên, nếu làm ở nhà, sử dụng lò nướng thuận tiện hơn, không ám mùi khói, nhất là với những căn nhà có không gian kín như căn hộ của Trấn Thành.

Món ăn vô cùng hấp dẫn từ tay Trấn Thành chế biến

Ngoài ra, MC quốc dân còn làm thêm nem vuông. Nhiều năm gần đây, các quán bún chả ở Hà Nội cũng bán thêm món ăn này. Nem vuông làm gần giống nem thường với nguyên liệu: miến, mộc nhĩ, thịt băm, cà rốt và hải sản gồm cua bể hoặc tôm... nhưng được gói hình vuông, cỡ bằng lòng bàn tay. Khi ăn, chúng được cắt nhỏ, vừa miệng.

Thời gian qua, ồn ào sao kê gọi tên Trấn Thành và vài ngôi sao showbiz

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gac-lai-lum-xum-sao-ke-nhan-chim-showbiz-dan-mang-phat-hien-so-thich-la-it-ai-biet-cua-tran-thanh-429674.html