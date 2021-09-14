Trấn Thành bị thí sinh tát liên tiếp ngay trên sân khấu: sự thật hé lộ sau đó gây bất ngờ

Hậu trường 14/09/2021 15:27

Sự thật 2 cái tát mà thí sinh dành cho Trấn Thành trên sân khấu là gì?

Ngoài Trang Trần, Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây khiến nam MC quốc dân đã có động thái mới trên MXH.

Tran Thanh 1
Trấn Thành là MC đa tài trong nhiều lĩnh vực

Trong lúc đang lùm xùm chuyện sao kê, MC Trấn Thành tiếp tục bị khui lại clip trong quá khứ khi làm trợ diễn cho một thí sinh thi Thách thức danh hài vào năm 2019. Thời điểm đó, thí sinh Anh Đức đã nhờ MC quốc dân là một trong hai giám khảo xuống sân khấu để hỗ trợ diễn cùng. Vì bản thân có tên giống với một người bạn thân của Trấn Thành là diễn viên hài Anh Đức, nên thí sinh này mong muốn nam MC sẽ tung hứng cùng anh để hoàn thành phần thi.

Trong tiểu phẩm dự thi, khi xuống sân khấu và gửi lời chào người “bạn chí cốt”, MC quốc dân liền bị tát mạnh. Anh Đức phán nhẹ: "Mày lại gần đây, tao nói mày nghe lý do. Mày lên mạng gả bán tao. Mày nghĩ tao ế lắm hả”. Vừa nói, thí sinh vừa tát thêm Trấn Thành vài lần nhưng dịu dàng hơn. Dẫu vậy, Trấn Thành tỏ ra rất bình tĩnh và bản lĩnh.

Tran Thanh 2

Trấn Thành bị thí sinh tát liên tiếp ngay trên sân khấu: sự thật hé lộ sau đó gây bất ngờ - Ảnh 3

Hình ảnh trong clip thi năm đó

Khi nam thí sinh quay ra hỏi Trường Giang trên ghế giám khảo: “Nói gì cho nó nghe đi Giang” và tát thêm Trấn Thành một lần nữa theo kiểu minh họa, nam MC liền bỏ về chỗ ngồi. Lúc này, thí sinh bối rối và ngừng phần thi dù thời gian vẫn còn. Anh nói lời xin lỗi Trấn Thành, giải thích cái tát đầu do lỡ tay. Tiết mục khiến nhiều khán giả chú ý khi đó và tạo nhiều bình luận trái chiều.

Trước đó, trang cá nhân của nam MC đình đám showbiz liên tục bị antifan ghé thăm và để lại nhiều bình luận yêu cầu chuyện sao kê. Sáng ngày 31/8, Trấn Thành đã khoá tính năng bình luận trên fanpage hơn 18 triệu người theo dõi. Chưa rõ vì nguyên nhân gì khiến ông xã Hari Won có phản ứng này, 1 vài dân mạng cho rằng có lẽ nam MC không muốn bị kéo vào những ồn ào trên MXH.

Tran Thanh 2
Nhiều khán giả tin tưởng Trấn Thành sau khi anh tung sao kê từ thiện

Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê từ thiện của giới showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Ảnh: Tổng hợp

Lược sơ 7749 công thức quen quen 'bà chúa' livestream Phương Hằng 'áp' sau vụ sao kê 'dài đeng đẽng' của MC Trấn Thành

Lược sơ 7749 công thức quen quen 'bà chúa' livestream Phương Hằng 'áp' sau vụ sao kê 'dài đeng đẽng' của MC Trấn Thành

Cùng điểm qua những câu nói 'đinh' trong màn đấu tố qua lại giữa bà Nguyễn Phương Hằng sau khi MC quốc dân tung sao kê.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành bị tát Trấn Thành sao kê Trấn Thành ăn chặn từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36