Trấn Thành bị thí sinh tát liên tiếp ngay trên sân khấu: sự thật hé lộ sau đó gây bất ngờ

Sự thật 2 cái tát mà thí sinh dành cho Trấn Thành trên sân khấu là gì?

Ngoài Trang Trần, Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây khiến nam MC quốc dân đã có động thái mới trên MXH. Trấn Thành là MC đa tài trong nhiều lĩnh vực Trong lúc đang lùm xùm chuyện sao kê, MC Trấn Thành tiếp tục bị khui lại clip trong quá khứ khi làm trợ diễn cho một thí sinh thi Thách thức danh hài vào năm 2019. Thời điểm đó, thí sinh Anh Đức đã nhờ MC quốc dân là một trong hai giám khảo xuống sân khấu để hỗ trợ diễn cùng. Vì bản thân có tên giống với một người bạn thân của Trấn Thành là diễn viên hài Anh Đức, nên thí sinh này mong muốn nam MC sẽ tung hứng cùng anh để hoàn thành phần thi.

Trong tiểu phẩm dự thi, khi xuống sân khấu và gửi lời chào người “bạn chí cốt”, MC quốc dân liền bị tát mạnh. Anh Đức phán nhẹ: "Mày lại gần đây, tao nói mày nghe lý do. Mày lên mạng gả bán tao. Mày nghĩ tao ế lắm hả”. Vừa nói, thí sinh vừa tát thêm Trấn Thành vài lần nhưng dịu dàng hơn. Dẫu vậy, Trấn Thành tỏ ra rất bình tĩnh và bản lĩnh.

Hình ảnh trong clip thi năm đó Khi nam thí sinh quay ra hỏi Trường Giang trên ghế giám khảo: “Nói gì cho nó nghe đi Giang” và tát thêm Trấn Thành một lần nữa theo kiểu minh họa, nam MC liền bỏ về chỗ ngồi. Lúc này, thí sinh bối rối và ngừng phần thi dù thời gian vẫn còn. Anh nói lời xin lỗi Trấn Thành, giải thích cái tát đầu do lỡ tay. Tiết mục khiến nhiều khán giả chú ý khi đó và tạo nhiều bình luận trái chiều. Trước đó, trang cá nhân của nam MC đình đám showbiz liên tục bị antifan ghé thăm và để lại nhiều bình luận yêu cầu chuyện sao kê. Sáng ngày 31/8, Trấn Thành đã khoá tính năng bình luận trên fanpage hơn 18 triệu người theo dõi. Chưa rõ vì nguyên nhân gì khiến ông xã Hari Won có phản ứng này, 1 vài dân mạng cho rằng có lẽ nam MC không muốn bị kéo vào những ồn ào trên MXH. Nhiều khán giả tin tưởng Trấn Thành sau khi anh tung sao kê từ thiện Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê từ thiện của giới showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: Tổng hợp

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