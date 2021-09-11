Lí do 'đanh thép' bà Phương Hằng chưa đưa 50 tỷ cho MC Trấn Thành, dân mạng đọc vanh vách gật gù 'à ra thế'

Tin nóng 11/09/2021 16:30

Thì ra bà Nguyễn Phương Hằng cũng có lí do khi chưa đưa cho Trấn Thành 50 tỷ.

Vụ đấu tố qua lại rùm beng MXH của bà Nguyễn Phương Hằng và dàn sao Việt đang nóng lên từng ngày. Bà chủ Đại Nam yêu cầu các nghệ sĩ nên sao kê minh bạch tiền từ thiện. Mới đây khi nam MC Trấn Thành tung sao kê, khán giả đã yêu cầu bà chủ Đại Nam chi đẹp 50 tỷ như đã hứa.

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Trấn Thành đã tung sao kê

Tuy nhiên, bà Hằng đã đanh thép cho rằng bà chưa thể chi 50 tỷ cho nam MC vì lí do sao kê chưa biết có chuẩn chỉnh hay không. Ngoài ra muốn biết đúng hay sai cần nhờ người kiểm toán. Chưa kể bà cho rằng với vị thế của một bà chủ, đâu thể nói miệng khi chưa có sự kiểm tra rõ ràng mà đã chi số tiền như thế. 

Lí lẽ bà Hằng đưa ra nhanh chóng được dân mạng ủng hộ nồng nhiệt. Bỡi lẽ việc tung sao kê là một chuyện, còn việc sao kê có minh bạch hay chưa thì cần có thời gian trả lời ở phía trước. 

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Tuy nhiên bà Hằng có cái lý riêng để chưa chi 50 tỷ

Trước đó, vào thời điểm Trấn Thành đăng tải sao kê vào lúc bà Phương Hằng đang thực hiện livestream mới nhất của mình. Ngay sau khi Trấn Thành có động thái quyết liệt này bà Phương Hằng bỗng gửi lời tới nam diễn viên đình đám: “Muộn rồi em” khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Theo đó bà khẳng định vào thời điểm này sao kê không còn ý nghĩa và bây giờ là câu chuyện liên quan tới pháp luật và cần pháp luật vào cuộc.

Bà thánh livestream cho biết sao kê này chứng minh cho ai và cần phải chứng minh cho công an đi. Bà Hằng nói thêm: “Tôi kêu gọi tới hôm nay đã 8 ngày, tại sao không cho tôi một niềm tin chị chờ em 3-5 ngày em sẽ sao kê bây giờ nghe thông tin lên tiếng vội vàng đi sao kê thì ai tin nữa”.

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MC Trấn Thành nhận nhiều ý kiến bênh vực từ đồng nghiệp

Ngay sau đó, Trấn Thành tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân của mình và làm rõ tất cả các cáo buộc mà bà Phương Hằng từng lên tiếng về nam MC đình đám trong suốt thời gian vừa qua. Đối với cáo buộc liên quan tới số lượng theo dõi khổng lồ trên fanpage của mình Trấn Thành khẳng định: “Một lần nữa, tôi xin khẳng định lại: TÔI CHỈ ĐĂNG TÀI KHOẢN NÀY LÊN TRONG 04 NGÀY – Ngay status ĐẦU TIÊN khi KGTT ngày 15/10/20, Thành đã viết rất rõ (xin trích nguyên văn như sau):

*”Hôm nay là ngày 15/10/20. Em sẽ tổng kết số tiền sau 3 ngày đăng status. Hết 18/10/20 em KHÔNG NHẬN NỮA. MẤY ANH CHỊ ĐỪNG CHUYỂN NHA. Vì sáng 19 em cho chuyển tiền đi miền Trung. Ai không để ý chuyển sau ngày đó, em sẽ xài số tiền còn lại cho cô chú nghệ sỹ neo đơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan v.v….”

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Mr.Đàm đến nay vẫn chưa tung sao kê

Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê rùm beng MXH của dàn sao Việt vẫn gây xôn xao và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

Biến mới: Đại gia Phương Hằng vạch mặt ca sĩ đình đám biển thủ hơn 96 tỷ tiền từ thiện, danh tính 'không đùa được đâu'?

Biến mới: Đại gia Phương Hằng vạch mặt ca sĩ đình đám biển thủ hơn 96 tỷ tiền từ thiện, danh tính 'không đùa được đâu'?

Showbiz tiếp tục dậy sóng khi bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa ra lí lẽ đanh thép yêu cầu nam ca sĩ này sao kê tài khoản đã nhận từ thiện với số tiền hơn 96 tỷ đồng.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng LIVE Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng

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