Lược sơ 7749 công thức quen quen 'bà chúa' livestream Phương Hằng 'áp' sau vụ sao kê 'dài đeng đẽng' của MC Trấn Thành

Cùng điểm qua những câu nói 'đinh' trong màn đấu tố qua lại giữa bà Nguyễn Phương Hằng sau khi MC quốc dân tung sao kê.

Hiện tại, vụ sao kê rùm beng của giới nghệ sĩ Việt đang khiến khán giả tò mò không ngớt. Nếu Mr.Đàm, Thủy Tiên chưa tung sao kê thì nam MC đình đám Trấn Thành đã chia sẻ sao kê dài dằng dặc lên MXH. Khán giả nhanh chóng tràn vào theo dõi và điểm sơ qua những câu nói của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi nam MC nổi tiếng cho giấy tờ sao kê lên sóng. Bà Hằng từng nói sẽ cho Trấn Thành 50 tỷ nếu anh tung sao kê Bà chủ Đại Nam cho Trấn Thành thời hạn 7 ngày để sao kê, khi nam MC tung sao kê trước hạn thì nữ đại gia lại nói: Muộn rồi em, bây giờ tôi không cần ai sao kê gì cho chúng ta, mà cái này thuộc về pháp lí. Có đăng hay không đâu có giá trị gì với chúng ta. Trong buổi lên sóng gần nhất, bà Hằng lại có tuyên bố ngược lại: Tôi sẽ không bao giờ rút lại lời nếu như pháp luật cho thấy Trấn Thành sao kê, đóng thuế đàng hoàng, muốn lấy 50 tỷ phải minh bạch.

Bà thánh livestream cho rằng fan của Trấn Thành vào Fanpage của V., làm ngân hàng này mất 3000 tỷ trên sàn chứng khoán? Chốt lại 50 tỷ với Trấn Thành xong, bà chủ Đại Nam lại tiếp tục áp dụng công thức này cho vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên. Bà còn yêu cầu cả hai sao kê toàn bộ những chứng từ liên quan tới ca hát nhảy múa, đóng quảng cáo... Và Trấn Thành đã tung sao kê Trước đó, bà chủ Đại Nam cho rằng Trấn Thành đã tạm ứng niềm tin của khán giả để kêu góp tiền từ thiện và không thực hiện đúng mục tiêu ban đầu. Bà cho biết khi nam MC chuyển tiền cho mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa dùm anh thì điều này không thể chấp nhận vì bà cho rằng Trấn Thành đã chối bỏ việc đi làm từ thiện của mình dù đã đứng ra quyên góp trước đó. Theo đó bà cũng thẳng thắn yêu cầu Trấn Thành phải sao kê toàn bộ số tiền đó ra, phía mẹ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Đại Nghĩa cũng phải minh bạch toàn bộ số tiền trên.

Nam MC nhận nhiều ý kiến bình luận dưới bài post sao kê của mình Sau khi MC quốc dân chính thức sao kê, bà Phương Hằng bỗng được cộng đồng mạng gọi tên khi trước đó bà từng tuyên bố sẽ cho Trấn Thành 50 tỷ nếu nam danh hài đính đám dám đứng lên sao kê chứng minh sự trong sạch của mình. Mặc dù vậy sau khi chính thức đăng tải sao kê, bà Phương Hằng có động thái gây chú ý khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Trấn Thành sao đó quay hẳn thêm một clip để giải thích tường tận Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê của bà Hằng và dàn sao Việt vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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