Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Hằng Hữu nhảy hip hop đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, đoạn video kéo dài gần 3 phút ghi lại cảnh con trai bà chủ Đại Nam tự tin biểu diễn khả năng vũ đạo trước đám đông. Vị tỷ phú nhỏ tuổi vừa cầm mic hát tiếng Anh, sau đó trổ tài nhảy hip hop khiến dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều "fan ruột" bà Hằng thậm chí còn nhận xét con trai út của ông Dũng "lò vôi" có máu nghệ sĩ từ nhỏ.

Trong nhóm con nhà giàu đình đám chắc chắn phải có tên của con trai bà Nguyễn Phương Hằng . Bởi lẽ ngay khi vừa thôi nôi, cậu bé đã được bố mẹ đại gia Huỳnh Uy Dũng dọn đường thừa kế khu du lịch 6000 tỷ Đại Nam, sở hữu khối tài sản siêu khủng khi chỉ mới 1 tuổi. Vừa 1 tuổi đã nhận quà nghìn tỷ, con trai nữ đại gia SN 1971 trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất Việt Nam.

Ngay khi clip lên sóng, nhiều lời khen có cánh đã được dành tặng cho cậu bé đẹp trai, thông minh, nhìn phát biết ngay con nhà giàu: "Con cô Hằng không những đẹp trai mà còn nhảy đẹp", "Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ", "Cậu bé quá tài năng"...

Lý giải về lý do vẫn còn con với người vợ trước nhưng lại ưu ái với Hằng Hữu, chồng bà Hằng từng tâm sự: "Trước khi ly hôn, tôi đã nuôi các con trưởng thành hết rồi. Tất cả những gì có thể làm để hoàn thành tốt nhất nghĩa vụ của một người chồng và một người cha, tôi đã thực hiện xong. Cho đến giờ phút này, các con tôi và vợ trước của tôi không có điều gì để phiền đến tôi, chính lương tâm của tôi cũng thanh thản".

Thỉnh thoảng trên trang cá nhân, bà Phương Hằng cũng cho con trai út lên sóng nhưng hình ảnh không nhiều. Qua một vài bức ảnh hiếm hoi, Hằng Hữu sở hữu gương mặt sáng sủa, lanh lợi.

Gia đình tỷ phú của bà Nguyễn Phương Hằng

Hiện tại, clip nhảy siêu cá tính của cậu bé tỷ phú con bà Phương Hằng vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Ảnh: Tổng hợp