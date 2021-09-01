Bà Phương Hằng bỗng 'lên chức khủng' giữa bảo đấu tố kịch tính loạt sao Vbiz 'ém' từ thiện

Xã hội 01/09/2021 12:38

Bà Nguyễn Phương Hằng được quản lý thông báo 'lên chức' trên trang cá nhân.

Vụ đấu tố rùm beng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và dàn sao Việt đang thu hút dư luận nhiều hơn bao giờ hết. Fan của hai bên thi nhau bênh vực thần tượng và sẵn sàng lao vào "ném đá" nhau kịch liệt. Giữa lúc "bão táp phong ba" thì quản lý bà Nguyễn Phương Hằng đã có động thái mới trên MXH khiến dân mạng xôn xao.

Cụ thể, quản lý bà Hằng chia sẻ với nội dung như sau: "Người mẹ của biết bao trẻ em nghèo. Hãy luôn yêu thương, tin tưởng và chúc cô Hằng mọi điều tốt đẹp nhất nhé mọi người".

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Chia sẻ của quản lý bà Hằng

Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào khen hết lời, dành cho bà những comment đặc biệt: "Cảm ơn người mẹ hàng nghìn con trẻ thơ dại luôn sống vì các con, một tấm lòng cao cả đáng đc tôn vinh và kính trọng", "Cô là bồ tát giữa đời thường!", "Anh chị hãy cố gắng lên nha.vì người dân lúc này nợ anh chị rất nhiều. Chúc anh chị sức khỏe và bình an"...

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Bình luận của dân mạng

Trước đó, bà Hằng cũng đón tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây.

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Trước đó dân mạng phát hiện trang fanpage tích xanh với hàng trăm ngàn lượt theo dõi của bà Nguyễn Phương Hằng khi truy cập đã không còn hiển thị. Khi vào địa chỉ trang này sẽ nhận được thông báo "Không xem được nội dung do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung". Dân mạng đang tò mò antifan nào đã khiến trang fanpage tích xanh của bà Nguyễn Phương Hằng "bay màu" hay là do phía bà chủ Đại Nam tự động khóa một thời gian. 

Bà Phương Hằng bỗng 'lên chức khủng' giữa bảo đấu tố kịch tính loạt sao Vbiz 'ém' từ thiện - Ảnh 4
Lượt xem live của bà Hằng hiện vượt xa Lộc Fuho

Ảnh: Tổng hợp

Bị 'sao kê' chiếu, bà Phương Hằng đón tin 'khủng' bật tung Lộc Fuho trong một nốt nhạc

Bị 'sao kê' chiếu, bà Phương Hằng đón tin 'khủng' bật tung Lộc Fuho trong một nốt nhạc

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa đón tin vui sau một loạt sự cố nhỏ khi lên sóng livestream.

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