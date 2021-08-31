Bị 'sao kê' chiếu, bà Phương Hằng đón tin 'khủng' bật tung Lộc Fuho trong một nốt nhạc

Xã hội 31/08/2021 10:09

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa đón tin vui sau một loạt sự cố nhỏ khi lên sóng livestream.

Vụ đấu tố của bà Nguyễn Phương Hằng cùng dàn sao Việt đình đám đang nóng lên từng ngày. Giữa lúc đang cao trào thì bà Hằng đón tin không mấy vui khi "bay màu" cả trang cá nhân và TikTok. Thế nhưng 'gỡ gạc' lại vận xui đó, mới đây quản lý Hà Lee đã có thông báo khả quan khiến dân mạng vui không ngớt.

Trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây.

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Quản lý bà Hằng nhanh chóng thông báo tin vui trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi thông tin này lên sóng, dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả: "Chúc mừng chị, quá đẳng cấp", "Chị đã trở lại như ngày nào, lượt xem cao quá", "Chị Hằng của em là số một"...

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Dân mạng tràn vào bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cư dân mạng phát hiện trang fanpage tích xanh với hàng trăm ngàn lượt theo dõi của bà Nguyễn Phương Hằng khi truy cập đã không còn hiển thị. Khi vào địa chỉ trang này sẽ nhận được thông báo "Không xem được nội dung do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung". Dân mạng đang tò mò antifan nào đã khiến trang fanpage tích xanh của bà Nguyễn Phương Hằng "bay màu" hay là do phía bà chủ Đại Nam tự động khóa một thời gian. 

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Bà Hằng từng bị RIP kênh TikTok - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, thông qua trang MXH của quản lý Hà Lee, nữ đại gia kim cương đã cho biết tài khoản TikTok vừa bị report và sẽ live trên trang TikTok của nữ quản lý: "Tiktok Cô Hằng bị r.p rồi. Mời cả nhà qua link TikTok Ha Lee nha".

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'Thánh livestream' đã có màn tái xuất ngoạn mục - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin buổi livestream của bà Hằng đạt lượt views "khủng" vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

NÓNG: 'Thánh mơ' Phương Hằng bất ngờ đón tin không vui giữa cuộc chiến 'rực lửa' cùng sao Việt

NÓNG: 'Thánh mơ' Phương Hằng bất ngờ đón tin không vui giữa cuộc chiến 'rực lửa' cùng sao Việt

Thông tin này khiến dân mạng lo lắng và buồn thay cho bà Nguyễn Phương Hằng.

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