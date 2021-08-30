CÓ BIẾN: Bị RIP kênh, 'thánh tố' Phương Hằng thông báo live 'nóng' thuyết âm mưu, đón xem ở đâu?

Xã hội 30/08/2021 06:46

Sau khi bị RIP kênh TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn thông báo live 'nóng' khiến thiên hạ hóng mòn mắt.

Nguyễn Phương Hằng đang chiếm lại thế thượng phong khi các buổi livestream mới nhất đạt lượt views cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên bên cạnh việc trở lại chùm series đấu tố, bà Hằng cũng gặp rắc rối khi bị RIP tài khoản TikTok trong lúc lên sóng. Mới đây, bà chủ Đại Nam đã có động thái mới trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee khiến dân mạng đứng ngồi không yên.

Cụ thể, bà Hằng thông báo: "Tôi sẽ livestream chia sẻ cùng quý vị vào lúc 19h00 (30/8/2021) với chủ đề: LẠI MỘT THUYẾT ÂM MƯU".

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CÓ BIẾN: Bị RIP kênh, 'thánh tố' Phương Hằng thông báo live 'nóng' thuyết âm mưu, đón xem ở đâu? - Ảnh 2

Thông báo live 'nóng' của bà Hằng khiến dân tình xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, thiên hạ tràn vào comment rôm rả: "Hóng quá chị ạ, không biết chủ đề này ai sẽ bị gọi tên", "Chị Hằng lên sóng là em đón xem ngay, luôn hâm mộ chị", "Em là fan chân chính của chị, chúc chị may mắn"...

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Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, thông qua trang MXH của quản lý Hà Lee, nữ đại gia kim cương đã cho biết tài khoản TikTok vừa bị report và sẽ live trên trang TikTok của nữ quản lý: "Tiktok Cô Hằng bị r.p rồi. Mời cả nhà qua link TikTok Ha Lee nha".

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Bà Hằng bị RIP kênh TikTok trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Trong live gần nhất, nữ doanh nhân chia sẻ về vụ phốt 96 tỷ của Mr.Đàm như sau: "Đàm Vĩnh Hưng sập bẫy tôi hoàn toàn, những lời nó nói ra rất ngắn ngủi, sáo rỗng. Tại sao mày yêu cầu người khác được mà người khác yêu cầu mày không được? Tôi chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, tính nết thằng này tôi biết mà, đằng nào nó cũng chờ một cơ hội nhưng nó rất sai lầm. Nếu tôi nói một con số chính xác thì đâu phải là tôi. Tôi phải công kích nó thì nó mới ra mặt và đòi 1 viên cương kim cương".

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Dân mạng đang hóng mòn mắt buồi live mới nhất của bà Hằng - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài đăng thông báo live "nóng" của bà chủ Đại Nam vẫn gây xôn xao MXH và nhận về vô số bình luận.

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