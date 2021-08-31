NÓNG: 'Thánh mơ' Phương Hằng bất ngờ đón tin không vui giữa cuộc chiến 'rực lửa' cùng sao Việt

Thông tin này khiến dân mạng lo lắng và buồn thay cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong khi cuộc chiến của bà Nguyễn Phương Hằng đang "nóng" lên từng ngày thì dân mạng đón một tin không vui khiến những người yêu thích bà chủ Đại Nam cảm thấy lo lắng và tò mò.

Cụ thể, cư dân mạng phát hiện trang fanpage tích xanh với hàng trăm lượt theo dõi của bà Nguyễn Phương Hằng khi truy cập đã không còn hiển thị. Khi vào địa chỉ trang này sẽ nhận được thông báo "Không xem được nội dung do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung".

Hiện tại khi vào trang tick xanh của bà Phương Hằng không hiển thị - Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng đang tò mò antifan nào đã khiến trang fanpage tích xanh của bà Nguyễn Phương Hằng "bay màu" hay là do phía bà chủ Đại Nam tự động khóa một thời gian.

Trước đó, thông qua trang MXH của quản lý Hà Lee, nữ đại gia kim cương đã cho biết tài khoản TikTok vừa bị report và sẽ live trên trang TikTok của nữ quản lý: "Tiktok Cô Hằng bị r.p rồi. Mời cả nhà qua link TikTok Ha Lee nha".

Trước đó tài khoản TikTok của bà Hằng cũng bị RIP - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cũng yêu cầu Thủy Tiên, Trang Trần... sao kê minh bạch tiền từ thiện để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ.

Các buổi livestream của bà Phương Hằng gần đây lại tiếp tục đạt lượt xem cao ngất ngưỡng - Ảnh: Internet

Hiện tại, cuộc đấu tố rùm beng MXH của bà chủ Đại Nam và các sao đình đám showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-thanh-mo-phuong-hang-bat-ngo-don-tin-khong-vui-giua-cuoc-chien-ruc-lua-cung-sao-viet-421454.html