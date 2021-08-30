Hơn 6 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã tiêm cho người dân TP.HCM

TP HCM đã tiêm 6.123.510 liều vắc-xin Covid-19, trong đó tổng số mũi 1 là 5.791.291, mũi 2 là 332.219.

Theo Người Lao Động, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết thông tin trên tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP vào chiều 30/8.

Đượ biết, về số trường hợp mắc Covid-19, tính đến 6 giờ ngày 30-8 có 210.425 trường hợp mắc bệnh. Hiện điều trị cho 40.133 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân Covid-19 được xuất viện đến nay là 107.216 người và 8.869 người tử vong.

Riêng về công tác tiêm vắc-xin, TP HCM đã tiêm 6.123.510 liều vắc-xin Covid-19, trong đó tổng số mũi 1 là 5.791.291, mũi 2 là 332.219, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 638.786. Về tập trung người lang thang cơ nhỡ, từ 23-8 đến 30-8 TP đã tiếp nhận 775 người và 102 đối tượng nghiện ma túy.

Cả thế giới có 217.350.532 ca nhiễm, trong đó 194.287.242 khỏi bệnh; 4.517.882 tử vong và 18.545.408 đang điều trị (113.566 ca diễn biến nặng). Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 170.317 ca, tử vong tăng 3.536 ca.

Châu Âu tăng 23.175 ca; Bắc Mỹ tăng 6.902 ca; Nam Mỹ tăng 254 ca; châu Á tăng 136.514 ca; châu Phi tăng 1.865 ca; châu Đại Dương tăng 1.607 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 63.605 ca, trong đó: Indonesia tăng 5.436 ca, Malaysia tăng 19.268 ca, Thái Lan tăng 15.972 ca, Philippines tăng 22.366 ca, Campuchia tăng 408 ca, Singapore tăng 155 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 163/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.572 ca nhiễm).

Ghi nhận thêm 984 ca nhiễm COVID-19 tại Đồng Nai, 9 bệnh nhân tử vong Như vậy trong đợt dịch thứ 4 lần này (từ ngày 18-6 đến nay) toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng số ca nhiễm là 19.308, tổng số ca được điều trị khỏi là 7.146 ca.

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