Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đến sáng 24/8 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 984 ca nhiễm COVID-19 , trong đó có 9 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 594 ca trong khu cách ly và 381 ca trong khu phong tỏa.

Huyện Trảng Bom với 89 ca, xã Hố Nai 3 có 78 ca. Huyện Long Thành có 30 ca trong khu cách ly tập trung. Số ca còn lại ở một số huyện khác trong tỉnh.

Như vậy trong đợt dịch thứ 4 lần này (từ ngày 18-6 đến nay) toàn tỉnh ghi nhận tổng số ca nhiễm là 19.308, tổng số ca được điều trị khỏi là 7.146 ca.

Trong ngày ghi nhận thêm 9 bệnh nhân tử vong nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 là 140 ca.

Theo Báo Đồng Nai, TP.Biên Hòa là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với hơn 7,7 ngàn ca. Tiếp đó là H.Nhơn Trạch với hơn 4,1 ngàn ca, H.Vĩnh Cửu hơn 3,9 ngàn ca. H.Tân Phú có số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất với 24 ca. Hiện, còn 448 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Kết quả thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh, có hơn 1 triệu người đã được xét nghiệm test nhanh. Qua đó, phát hiện hơn 2,1 ngàn trường hợp dương tính với COVID-19 . Những trường hợp có triệu chứng được đưa về các Bệnh viện dã chiến để điều trị. Các ca dương tính không triệu chứng nguy cơ thấp được quản lý, theo dõi tại các khu cách ly theo dõi F0 của các huyện, thành phố. Tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh, hiện có 46 ca bệnh diễn tiến nguy kịch, 190 ca bệnh có diễn tiến nặng, 301 ca bệnh có triệu chứng trung bình, còn lại là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đã và đang được đẩy nhanh tốc độ. Đến sáng 24-8, toàn tỉnh đã có 514.384 người được tiêm vaccine COVID-19 , chiếm 22,8% đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 47,2 ngàn người đã tiêm đủ 2 liều vaccine.