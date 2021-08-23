Hơn 17 triệu liều vắc xin đã được tiêm, thêm 6.945 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 23/8

Xã hội 23/08/2021 21:17

Từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chiều nay, 23/8, Bộ Y tế thông báo 10.266 ca mắc COVID-19 trong nước tại 39 tỉnh, thành; trong đó, TP.HCM có 4.251 ca, Bình Dương 3.183 ca. Thêm 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

COVID-19

Tình hình điều trị

- 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 154.612 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 711 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 26 ca.

- Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 269.928 xét nghiệm cho 539.008 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 22/8 có 298.376 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Theo thông báo, từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay Việt Nam có 358.456 ca nhiễm. Việt Nam có tỷ lệ: 3.646 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 354.355 ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành có số mắc cao gồm: TP.HCM có 180.245 ca, Bình Dương 73.425 ca, Đồng Nai 18.311 ca, Long An 18.193 ca, Tiền Giang 7.743 ca.

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Trong đợt 2 xét nghiệm tầm soát COVID-19 toàn thành phố, Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu đạt 92% so với kế hoạch.

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