'Bà chúa' livestream Phương Hằng nhắc nhẹ Trấn Thành: 18 triệu follow không thể nào 9-10 tỷ?

Tuyên bố mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream đã khiến khán giả bất ngờ.

Cuộc đấu tố rùm beng giới showbiz về vấn đề sao kê tiền từ thiện đã gọi tên lần lượt Hoài Linh, Trang Trần, Đàm Vĩnh Hưng. Góp mặt trong danh sách này mới đây là MC quốc dân Trấn Thành. Sau bao lần nhắc nhẹ tên của anh thì trong buổi livestream "nóng" bà chủ Đại Nam đã có động thái nêu yêu cầu dành cho nam MC điển trai nếu muốn tiếp tục làm thần tượng trong lòng công chúng. Bà Hằng yêu cầu MC Trấn Thành sao kê minh bạch tiền từ thiện Cụ thể, bà Hằng đưa ra yêu cầu cho nam MC bằng với thời gian của Mr.Đàm, mong Trấn Thành sao kê minh bạch tiền từ thiện. Ngoài ra bà còn cho rằng với fanpage 18 triệu follow thì không thể nào chỉ có 9-10 tỷ quyên góp. Bà Hằng còn nhắc lại vụ nam MC đã chuyển tiền cho mẹ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa mà không tự tay làm từ thiện.

Sau khi buổi live lên sóng, dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả. Người bênh vực MC Trấn Thành, người yêu cầu nghệ sĩ chỉ cần sao kê tiền từ thiện là có thể kết thúc mọi chuyện. Drama của bà Hằng và giới showbiz đang nóng hơn bao giờ hết Trước đó, quản lý bà Hằng thông tin: "Chúc quý vị một ngày mới nhiều bình an và hạnh phúc. HÔM NAY, ngày 01.09.2021, vào lúc 18h00, tôi sẽ livestream chia sẻ cùng quý vị với chủ đề: Trấn Thành cần minh bạch chuyện từ thiện, hãy sao kê đi!".

Song song đó, vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng đón nhận tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây. Sau khi trở lại đường đua bốc phốt nghệ sĩ, lượng xem live của bà Hằng lại tăng chóng mặt Hiện tại, khán giả vẫn đang hóng hớt drama sao kê chấn động showbiz Việt và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chua-livestream-phuong-hang-nhac-nhe-tran-thanh-18-trieu-follow-khong-the-nao-9-10-ty-421957.html