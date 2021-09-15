Bạn 'ruột' Trấn Thành bị khui câu phán: 'Tâm lý đi lừa đảo sẽ thường rất phô trương', nhắc khéo 'con mồi bị nắm tâm lý' là ai?

Hậu trường 15/09/2021 08:00

Câu nói của người bạn thân Trấn Thành bị khui lại giữa bão sao kê khiến khán giả chú ý.

Sau Trang Trần, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng thì đến lượt Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt đặt tên trong vụ đấu tố sao kê đang được khán giả quan tâm hết sức. Trong lúc vụ lùm xùm đang chưa biết khi nào đến hồi kết thì dân mạng lại "đào" phát ngôn gây chú ý của bạn thân Trấn Thành.

Cụ thể, một đoạn clip về phát ngôn của Trịnh Thăng Bình ở chương trình 8 Lạng Nửa Cân gây chú ý trên MXHTheo đó, bạn thân Trấn Thành đã chia sẻ về tâm lý của những người chuyên đi lừa đảo. Anh cho hay: "Tâm lý đi lừa đảo họ sẽ thường rất phô trương. Họ đang muốn cho 'con mồi' của họ biết là họ đang có hơn rất nhiều và những con số đó chỉ là những hạt cát trên sa mạc của họ thôi, nó không là gì cho nên 'con mồi' sẽ dễ bị sa vào hơn, chứ nói vài trăm triệu hay vài tỷ nhiều quá thì con mồi sẽ hơi e ngại"

MC Đại Nghĩa khi đó cũng dành lời khen cho Trịnh Thăng Bình và phán thêm: "Nắm rất rõ tâm lý của những 'con mồi' cho nên đưa vào một câu chuyện rất hợp lý. Mình tung ra gì đó quá lớn mà mình chỉ cần lấy lại một chút thôi. Chính vì cái đó nhỏ cho nên những người kia người ta mới không lưu tâm, không đề phòng"

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Hình ảnh của nam ca sĩ trong clip - Ảnh: Chụp từ clip

Nam ca sĩ còn cho biết sở dĩ anh nắm rõ tâm lý người lừa đảo vì từng là nạn nhân của những người bạn xung quanh mình. Trước những câu nói của Trịnh Thăng Bình, khán giả lại nhớ thầm đến lời chia sẻ của Trấn Thành về chuyện hành thiện: "Nói thật quý vị, cái tiền đó không ăn đâu, không ăn 1 đồng nào hết vì ăn không sống nổi, không ngóc đầu lên được đâu. Quý vị yên tâm, tụi em thà không làm, tụi em đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không ai ăn đâu".

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Dân mạng bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi vụ ồn ào từ thiện diễn ra, trang cá nhân của nam MC đình đám showbiz liên tục bị antifan ghé thăm và để lại nhiều bình luận yêu cầu chuyện sao kê. Sáng ngày 31/8, Trấn Thành đã khoá tính năng bình luận trên fanpage hơn 18 triệu người theo dõi. Chưa rõ vì nguyên nhân gì khiến ông xã Hari Won có phản ứng này, 1 vài dân mạng cho rằng có lẽ nam MC không muốn bị kéo vào những ồn ào trên MXH.

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Bạn 'ruột' Trấn Thành bị khui câu phán: 'Tâm lý đi lừa đảo sẽ thường rất phô trương', nhắc khéo 'con mồi bị nắm tâm lý' là ai? - Ảnh 4

Khoảnh khắc dễ thương của đôi bạn thân đình đám showbiz - Ảnh: Internet

Hiện tại, vụ phốt sao kê rùm beng giới showbiz vẫn gây chú ý từ dư luận và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   Trấn Thành ăn chặn từ thiện sao kê từ thiện showbiz từ thiện

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