Thông tin nóng vụ Bộ công an vào cuộc điều tra từ thiện: Người nhận giúp đỡ từ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng có thể được mời lên phối hợp làm việc

Trước đó, Bộ Công an cũng đã mời ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành) đến làm việc để xác minh vụ việc tương tự.

Dẫn tin từ Lao Động, chiều 15/10, Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên ) đến làm việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Người Lao Động thông tin thêm, để làm rõ vụ việc, Bộ Công an đã gửi công văn đến một số tỉnh - thành, nơi các nghệ sĩ này phát tiền từ thiện, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử để đối chiếu.

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho hay vụ việc đang trong quá trình điều tra theo đơn tố cáo, phản ánh từ các phương tiện truyền thông về việc một số nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị phía các ngân hàng cung cấp bản sao hồ sơ mở tài khoản; thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản; thống kê số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch từ thời điểm tài khoản mở cho đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản trên.

Liên quan đến quá trình điều tra, làm rõ ồn ào từ thiện, Doanh nghiệp và Tiếp Thị đưa tin sáng nay cho hay, Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như: Bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Cơ quan công an cho biết đã mời các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện lên làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ quan điều tra trong thời gian qua đã gửi công văn đến một số tỉnh thành ở miền Trung - nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, đề nghị phối hợp nhằm làm rõ những khoản tiền từ thiện, thu thập các căn cứ giấy tờ chứng minh.

Các khoản tiền phải cụ thể, nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi lời khai.

Công an các địa phương đã được giao nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để phát hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.