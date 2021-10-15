Xuất hiện nhân vật 'người phán xử' trong 'kèo thơm' bạc tỷ giữa nữ CEO Đại Nam và Trang Khàn, đang đợi bà chủ bún đậu phản hồi?

Hậu trường 15/10/2021 19:14

Ngay sau phát ngôn "chốt kèo" có "1-0-2", cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi trên MXH lan truyền đoạn tin nhắn được cho là một fan chân chính của nữ bà Phương Hằng đã đứng ra nhận kèo trên với Trang Khàn.

Tối ngày 13/10, nữ đại gia Phương Hằng gây sốc với tuyên bố kiện cựu mẫu Trang Trần sau màn livestream đêm muộn tại nhà của giọng ca nhí mà nữ đại gia cho là "ép cung". Thậm chí bà Phương Hằng tiếp tục set kèo với phía quản lý ca sĩ Phi Nhung - sẵn sàng chi 1 tỷ đồng đền cho Hồ Văn Cường nếu chứng minh được sổ tiết kiệm giao cho gia đình nam ca sĩ có từ lâu. 

Đáp lại màn "gài kèo" mới của nữ đại gia, phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung chưa có bất kỳ động thái nào, song "kiến lửa" Trang Khàn đã vội "tiếp chiêu". Cụ thể, tối 14/10, Trang Khàn livestream tuyên chiến với nữ CEO Đại Nam, "ra kèo" 1 tỷ cực gắt.

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Gia đình giọng ca nhí hôm 11/10 cùng quản lý giải quyết vấn đề tiền cát xê - Ảnh: FBNV

Bà chủ bún đậu nhấn mạnh: "Bà hứa cho nó 1 tỷ khi bên ê-kíp đưa ra được quyển số năm 2016, tôi sẽ đứng ra cọc 500 triệu, bà cọc vô 500 triệu. Sau đó, công ty quản lý cầm và đưa quyển sổ tiết kiệm đúng năm 2016, bà đưa tiếp ra 500 triệu là đủ 1 tỷ cho thằng Cường. 

Bà ngon mà chơi vậy đó, dám chơi tôi chơi. Tôi sẽ chung 500 triệu tiền mặt, công ty luật nào đứng ra nhận kèo này, gọi là công chứng ba bên. Sau đó phía công ty quản lý Hồ Văn Cường trưng ra sổ tiết kiệm từ năm 2016, tôi chung ngay 500 triệu. Bà khè người ta hoài, bà chơi tôi chơi. Bên phía công ty đưa bà ra ngân hàng trưng ra quyển sổ tiết kiệm từ năm đó, bà đưa ra số tiền đó, tôi chơi tiền mặt chứ tôi không chơi 'tiền nổ', ok chưa?".

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Trang Khàn gây tranh cãi khi đến nhà Hồ Văn Cường vào đêm muộn - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau phát ngôn "chốt kèo" có "1-0-2" này, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi trên MXH lan truyền đoạn tin nhắn được cho là một fan chân chính của nữ CEO Đại Nam đã đứng ra nhận kèo trên. 

Theo đó, người này được cho là đã nhắn tin riêng cho Trang Trần với nội dung như sau: "Mình nhận sét kèo với bạn vụ Hồ Văn Cường nhé bạn. Mình nói sổ đó không phải của năm 2016 hay 2016 gì đó mà là sổ mới đây. Mình nhận kèo. Nào ok trả lời mình cùng ra ngân hàng kí quỹ nhé. Mình đợi tin nhắn từ bạn".

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Tin nhắn xôn xao trên MXH - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính chủ Trang Trần lại chưa có bất kỳ động thái đáp trả nào. Do đó, CĐM cũng cho rằng chưa chắc tin nhắn này là thật, có thể là sản phẩm của chỉnh sửa. Hiện ồn ào giữa nữ đại gia và bà chủ bún đậu vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

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Từ khóa:   Trang Trần Bà Phương Hằng Hồ Văn Cường

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