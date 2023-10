Công an TP.HCM xác nhận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến các nghệ sĩ bị tố cáo trục lợi trong vấn đề từ thiện, trong đó có Thủy Tiên.

Dẫn tin từ Lao Động, ngày 15/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cục C02 đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành và một số nghệ sĩ khác nhằm xác minh thông tin phản ánh về một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vấn đề trên, Cục C02 cũng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp để rà soát tài khoản của các cá nhân gồm: bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên); ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC Trấn Thành) và một số nghệ sĩ khác.

Cơ quan công an xác nhận đã mời những nghệ sĩ có liên quan đến ồn ào từ thiện để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc trên, ngay sau khi thông tin này được phía cơ quan công an xác nhận, trên MXH đã lan truyền nhiều hình ảnh về việc vợ chồng chân sút Nghệ An làm việc tại cơ quan công an với lời lẽ rất gay gắt như: "Công Vinh - Thủy Tiên đã bị công an bế đi" gây hoang mang dư luận.

Cư dân mạng xôn xao tin sai lệch về Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, Công an TP.HCM xác nhận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến các nghệ sĩ bị tố cáo trục lợi trong vấn đề từ thiện. Hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh và chưa tạm giữ ai.

