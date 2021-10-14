Chiều nay, thêm một huyện tại tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về vụ việc này. Dẫn tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hòe, Phó phòng điều hành Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, theo báo cáo xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương vào ngày 12/11/2020, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh trao cho huyện vào ngày 12/11/2020 trị giá 6,889 tỷ đồng.

Nhiều ngày gần đây, hàng loạt địa phương tại khu vực miền Trung lần lượt có báo cáo về quá trình làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020 sau khi Bộ Công an thông báo vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòe, đến nay tổng hợp từ 25 xã, thị trấn gồm có 520 hộ với số tiền hỗ trợ là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Và 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Cụ thể, trao cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

Cũng theo ông Hòe, số tiền thuộc 520 hộ dân có danh sách cụ thể. Riêng số tiền xây dựng 2 cây cầu dân sinh và mua 20 chiếc thuyền thì không giám sát trực tiếp.

Thủy Tiên trao tiền tại vùng lũ năm 2020 - Ảnh: Internet

“Họ chỉ nói số thuyền 20 chiếc trị giá 200 triệu đồng nhưng không biết được giá trị chính xác thật là bao nhiêu…”, ông Hòe chia sẻ.

Như vậy, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương đã báo cáo với Bộ Công an ít hơn số đã báo cáo ngày 12/11/2020 là 102 triệu đồng.

Ông Hòe giải thích, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020, nhưng vẫn có những người nằm ở ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng, tuy nhiên chưa có danh sách cụ thể nên chưa thể đưa vào báo cáo gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an.

“Có thể số tiền tổng hợp được còn cao hơn nữa, tuy nhiên, đến nay chỉ mới tổng hợp được trên sổ sách là 6,787 tỷ đồng. Danh sách số tiền này đã gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an”, ông Hòe cho biết.

Nữ ca sĩ từng khiến dư luận xúc động khi đích thân đến 'rốn lũ' hỗ trợ bà con - Ảnh: Internet

Bình quân mỗi hộ dân ở huyện Thanh Chương được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ ít nhất là 5 triệu đồng, nhiều nhất có hộ được hỗ trợ đến 115 triệu đồng, đây là hộ gia đình có số lượng gà, vịt trong trang trại chết nhiều ở xã Thanh Phong.

Những buổi trao quà của đoàn từ thiện, có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng Mặt trận Tổ quốc. Riêng số tiền phát cho người dân thì chính quyền không tham gia trực tiếp.

“Hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở huyện Thanh Chương là rất tuyệt vời, huyện và phòng đều tổ chức chu đáo. Hiện vẫn chưa thể tổng hợp hết số tiền hơn 100 triệu đồng mà Thủy Tiên cho ngoài danh sách”, ông Hòe trải lòng.