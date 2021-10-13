Một số tài khoản có tick xanh mang tên Duy Mạnh liên tục xuất hiện và đi bình luận dạo ở khắp MXH. Thậm chí, tài khoản này còn cho rằng Thủy Tiên chính là người đã "đánh sập" fanpage Duy Mạnh.

Không đứng ngoài dư luận, Duy Mạnh là cái tên "hăng hái" nhất trong việc "nói kháy" đồng nghiệp vụ ồn ào từ thiện. Không chỉ tung ra sản phẩm âm nhạc "đá đểu", nam ca sĩ còn có hàng loạt những phát ngôn đậm tính "cà khịa". Mới đây nhất, sau phát ngôn gây sốc "Mấy nghệ sĩ hô hào quyên góp từ thiện mà chia cho chú một ít thì chú nhận là đồng nghiệp ngay các cháu ạ? Chứ toàn ăn một mình, có chia cho chú đồng nào đâu mà lại bắt chú phải nhận là đồng nghiệp hả?" trang cá nhân và Fanpage của nam ca sĩ bất ngờ "bay màu" không vết tích.

CĐM xôn xao vì không thấy 'ông chú Hải Phòng' đâu cả - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, khi gõ tìm tên Nguyễn Duy Mạnh hay truy cập từ các công cụ tìm kiếm đều không xuất hiện tài khoản của giọng ca "Kiếp đỏ đen" nữa, thay vào đó là báo lỗi hoặc ra những người dùng khác. Sự việc này đã ngay lập tức khiến dư luận hoang mang và đặt ra nhiều nghi vấn. Nhiều người còn thắc mắc không rõ "thế lực" nào có khả năng "búng tay - bay nick" của "ông hoàng cà khịa" ngay trong đêm như vậy. Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau "trắng nick", một số tài khoản có tick xanh mang tên Duy Mạnh liên tục xuất hiện và đi bình luận dạo ở khắp MXH. Thậm chí, tài khoản này còn cho rằng Thủy Tiên chính là người đã "đánh sập" fanpage Duy Mạnh.

Bình luận ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM - Ảnh chụp màn hình Chia sẻ với Doanh nghiệp & Tiếp thị về sự cố mất Facebook và tài khoản có tick xanh mang tên mình, nam ca sĩ cho hay: "Đó không phải tôi. Tôi chơi Facebook chưa bao giờ đi vào trang của ai để bình luận. Hiện tại tôi vẫn không sử dụng Facebook nào. Trang cá nhân tôi đang bị khoá, chưa mở được. Trang fanpage tôi cũng đã khoá lại rồi". Nam ca sĩ bác bỏ việc mình đi bình luận dạo - Ảnh minh họa: Internet Về nguyên nhân dẫn đến sự cố không đáng có này, Duy Mạnh bộc bạch: "Thỉnh thoảng tôi hay đôi co qua lại với antifan, cũng có nhiều các hội nhóm hay vào báo cáo trang MXH của tôi nên tôi đành phải khoá fanpage lại". Trước khi xảy ra sự cố bay màu này, giọng ca "Tôi không sao kê đâu" được coi là một trong những người thường xuyên có những phát ngôn thẳng thắn bậc nhất showbiz. Những câu nói của anh thường không nêu đích danh cá nhân nào, song lại liên tục gây bão, thu hút sự chú ý bởi câu từ gần như diễn tả trọn vẹn về câu chuyện từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

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