'Thợ hát' Duy Mạnh 'bay màu' cả Fanpage lẫn trang cá nhân Facebook chỉ sau 1 đêm, CĐM đặt dấu chấm hỏi lớn 'có liên quan gì đến những phát ngôn gần đây'?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin "thợ hát" Duy Mạnh đã bị mất nick Facebook cá nhân và fanpage có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Suốt hơn 1 tháng nay, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này.

Không đừng ngoài dư luận, Duy Mạnh là cái tên "hăng hái" nhất trong việc "nói kháy" đồng nghiệp. Không chỉ tung ra sản phẩm âm nhạc "đá đểu", nam ca sĩ còn có hàng loạt những phát ngôn đậm tính "cà khịa".

Bài đăng gần đây nhất của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Mới đây nhất, sau phát ngôn "Mấy nghệ sĩ hô hào quyên góp từ thiện mà chia cho chú một ít thì chú nhận là đồng nghiệp ngay các cháu ạ? Chứ toàn ăn một mình, có chia cho chú đồng nào đâu mà lại bắt chú phải nhận là đồng nghiệp hả?" trang cá nhân và Fanpage của nam ca sĩ bất ngờ "bay màu" không vết tích.

Cư dân mạng khó hiểu khi tài khoản của anh đột ngột bay màu - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi gõ tìm tên Nguyễn Duy Mạnh hay truy cập từ các công cụ tìm kiếm đều không xuất hiện tài khoản của giọng ca "Kiếp đỏ đen" nữa, thay vào đó là báo lỗi hoặc ra những người dùng khác. Sự việc này đã ngay lập tức khiến dư luận hoang mang và đặt ra nhiều nghi vấn. Nhiều người còn thắc mắc không rõ "thế lực" nào có khả năng "búng tay - bay nick" của "ông hoàng cà khịa" ngay trong đêm như vậy.

Trước đó, giọng ca "Tôi không sao kê đâu" được coi là một trong những người thường xuyên có những phát ngôn thẳng thắn bậc nhất showbiz. Những câu nói của anh thường không nêu đích danh cá nhân nào, song lại liên tục gây bão, thu hút sự chú ý bởi câu từ gần như diễn tả trọn vẹn về câu chuyện từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tho-hat-duy-manh-bay-mau-ca-fanpage-lan-trang-ca-nhan-facebook-chi-sau-1-dem-cdm-dat-dau-cham-hoi-lon-co-lien-quan-gi-den-nhung-phat-ngon-gan-day-429824.html