'Thánh cà khịa' Duy Mạnh lần đầu tiết lộ lý do thích 'kháy' ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ: 'Toàn ăn một mình, có chia cho chú đồng nào đâu'

Hậu trường 06/10/2021 11:46

Khi được nhiều netizen "hỏi thăm" lý do vì sao lại liên tục "cà khịa" giới nghệ sĩ, Duy Mạnh đã ngay lập tức trả lời bằng một bài đăng ngắn trên trang cá nhân. 

Suốt hơn 1 tháng nay, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này.

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Bài hát 'cà khịa' của năm về ồn ào từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ có hàng loạt phát ngôn mới. Nam ca sĩ không ngại thị phi, lên chỉ trích nghệ sĩ làm từ thiện. Thậm chí trên trang cá nhân, giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" đồng nghiệp. 

Mới đây, khi được nhiều netizen "hỏi thăm" lý do vì sao lại liên tục "cà khịa" giới nghệ sĩ, Duy Mạnh đã ngay lập tức trả lời bằng một bài đăng ngắn trên trang cá nhân. 

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Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giọng ca "Tôi không sao kê đâu" viết: "Có mấy cháu hỏi? Chú Mạnh ơi tại sao chú lại nói xấu đồng nghiệp vụ từ thiện hả? Xin thưa với các cháu rằng mấy nghệ sĩ hô hào quyên góp từ thiện mà chia cho chú một ít thì chú nhận là đồng nghiệp ngay các cháu ạ? Chứ toàn ăn một mình, có chia cho chú đồng nào đâu mà lại bắt chú phải nhận là đồng nghiệp hả?".

Mặc dù hiện tại chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng liên quan tới việc "ăn chặn" tiền từ thiện của một số nghệ sĩ, song những phát ngôn của Duy Mạnh vẫn luôn ám chỉ, bóng gió vụ việc này.

Có khá nhiều bài đăng bóng gió, thậm chí sáng tác cả nhạc để "đá đểu" giới nghệ sĩ nhưng chưa một lần nào Duy Mạnh chỉ đích danh vào bất kỳ ai. Dù vậy, những phát ngôn của nam ca sĩ liên tục gây bão, thu hút sự chú ý bởi câu từ gần như diễn tả trọn vẹn về câu chuyện từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Duy Mạnh tiếp tục 'bóng gió' nghệ sĩ hai mặt, lật nhanh như 'bánh xèo': Trên sân khấu nịnh bợ hô hào, khán giả yêu cầu sao kê lại hờn dỗi

Duy Mạnh tiếp tục 'bóng gió' nghệ sĩ hai mặt, lật nhanh như 'bánh xèo': Trên sân khấu nịnh bợ hô hào, khán giả yêu cầu sao kê lại hờn dỗi

Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ có thêm phát ngôn mới. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" thái độ trước sau không đồng nhất của nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu và khi khán giả yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện.

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Từ khóa:   Duy Mạnh nghệ sĩ từ thiện sao kê

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