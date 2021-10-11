Mặt trận tổ quốc TT-Huế xác nhận có đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn của Thủy Tiên và Hoài Linh không đồng ý

Hậu trường 11/10/2021 21:57

Trong 2 đợt đoàn ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh đến trao tiền ủng hộ lũ lụt cho người dân tỉnh TT-Huế, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh này đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn không đồng ý.

Suốt nhiều tháng nay, ồn ào từ thiện của nhiều nghệ sĩ Việt khiến dư luận vô cùng quan tâm và chú ý. Đặc biệt 2 cái tên liên tục bị réo gọi là Hoài LinhThủy Tiên. Trong đó, nữ ca sĩ Ngôi nhà hạnh phúc liên tục gây tranh cãi với số tiền hàng trăm tỷ đồng kêu gọi được vào mùa lũ năm 2020.

Gần đây nhất, Bộ Công an đã chính thức xác nhận vào cuộc điều tra để làm rõ nhưng cáo buộc trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến lùm xùm từ thiện. Trao đổi với PV VietNamNet vào tối ngày 11/10, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế xác nhận:

"Trong 2 đợt đoàn ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh đến trao tiền ủng hộ lũ lụt cho người dân tỉnh TT-Huế, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh này đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn không đồng ý".

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Thủy Tiên vướng ồn ào vì chuyến đi từ thiện năm ngoái - Ảnh: Internet

Ông Tiến cho biết, vào tháng 11/2020 và tháng 6/2021, lần lượt các đoàn từ thiện của Thủy Tiên và Hoài Linh đến địa phương để trao tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân.

Những lần này, đại diện của các đoàn từ thiện nói trên có đến làm việc với văn phòng Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhờ lập danh sách người dân bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 tại 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền.

"Tuy nhiên, khi chúng tôi muốn nắm thông tin về tổng số tiền được trao, trao cho khoảng bao nhiêu người thì họ không nói.

Chúng tôi đề nghị họ phối hợp với mặt trận tỉnh để chúng tôi lập danh sách người cần hỗ trợ, tổ chức lễ trao, có xác nhận của địa phương nhằm tránh tình trạng trao nhầm đối tượng. Thế nhưng, đại diện các đoàn không đồng ý phối hợp mà tự tổ chức đi trao", ông Tiến cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này chưa nhận được bất kỳ văn bản nào đề nghị phối hợp xác minh hoạt động từ thiện của Thủy Tiên và Hoài Linh tại địa phương.

 

 

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Từ khóa:   Thủy Tiên Hoài Linh ồn ào từ thiện

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