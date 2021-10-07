NÓNG: Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo Thủy Tiên lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Hậu trường 07/10/2021 21:31

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã chuyển đơn kiện nữ ca sĩ Thủy Tiên tới cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 7/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của bà N.T.O.P. tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (36 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM, tức ca sĩ Thủy Tiên) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, bà P. đã tố các ca sĩ Thủy Tiên về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Nội dung tố cáo là ca sĩ này đã có hành vi khuất tất trong việc giải ngân số tiền quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung hồi tháng 10/2020.

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Đơn phản hồi P.N từ phòng PC02  - Ảnh: FBNV

Pháp luật và Bạn đọc cũng thông tin thêm, trước đó, khoảng tháng 9/2021, Phòng PC02, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của N.T.O.P. tố cáo nữ ca sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ người dân bão lụt vào tháng 10/2020.

Cụ thể theo công bố của ca sĩ Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân, tổng số tiền của công chúng gửi đến tài khoản của người này là gần 178 tỷ đồng. Bà xã Công Vinh đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp.

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Mới đây, nữ ca sĩ đã cùng chồng đến ngân hàng sao kê và phát trực tiếp - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cộng đồng mạng xã hội đã phát hiện ra 1 số khuất tất, trong đó có 2 khoản khuất tất với tổng số tiền lên tới gần 82 tỷ đồng. Bà P. cho rằng ca sĩ Thủy Tiên có thể đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ ồn ào liên quan đến quá trình từ thiện của nữ ca sĩ vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên về Nghệ An cứu trợ lũ lụt: Trao mỗi gia đình từ 5-20 triệu đồng

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