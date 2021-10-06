Sau tỉnh, Quảng Ngãi, phía Thủy Tiên tiếp tục cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh vì kịp thời xác nhận thông tin tiền cứu trợ trong đợt lũ năm 2020.

Thời gian qua, Thủy Tiên liên tiếp vướng phải ồn ào xoay quanh việc kêu gọi quyên góp từ thiện hỗ trợ miền Trung vào mùa lũ lụt năm 2020. Mặc dù đã công khai sao kê minh bạch tại ngân hàng và đăng tải toàn bộ chứng từ, giấy xác nhận kèm bản PDF sao kê lên MXH tuy nhiên vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa thực sự phá bỏ được những hoài nghi trong lòng khán giả và liên tục gây tranh cãi. Mới đây, sau khi lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng xác nhận về quá trình làm từ thiện của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc tại địa phương, dân tình đang bắt đầu "quay xe" và ủng hộ nữ ca sĩ. Tiếp theo đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng chính thức phát ngôn về công tác thiện nguyện của Thủy Tiên tại địa bàn tỉnh này.

Nữ ca sĩ trao nhu yếu phẩm cho người dân miền Trung trong trận lũ lụt cuối năm 2020 - Ảnh: Lao Động Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, năm 2020, xã Cẩm Vịnh có 130 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt được nhận quà của đoàn từ thiện ca sỹ Thủy Tiên với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng. Danh sách đối tượng đề xuất được nhận hỗ trợ của ca sỹ Thủy Tiên do xã lập rồi gửi lên huyện. Sau đó, huyện làm phiếu phát cho những hộ nào được nhận rồi thông báo để người dân đi nhận quà. Ở xã Cẩm Vịnh, mỗi suất là 10 triệu đồng. "Khi lũ lụt đi qua, họ ủng hộ được cho dân đồng nào quý đồng đó. Điều quan trọng là việc ủng hộ đó rất kịp thời, tiền lại đến thẳng tay người dân mà không qua khâu trung gian nào cả" - ông Chiến nhìn nhận.

Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Cẩm Xuyên cho hay, hoạt động trao quà ủng hộ cho bà con nhân dân huyện Cẩm Xuyên năm 2020 của ca sỹ Thủy Tiên được thông qua UBND huyện Cẩm Xuyên. MTTQ huyện là thành viên tham gia giám cùng đoàn. "Việc tổ chức trao quà được đoàn và tỉnh đánh giá là bài bản, từ phát phiếu trước, sau đó xếp hàng theo thứ tự rồi mới trao quà" - ông Long chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời điểm đoàn thiện nguyện của ca sỹ Thủy Tiên về trao quà hỗ trợ lũ lụt năm 2020 cho nhân dân Hà Tĩnh, bà đang là Phó Chủ tịch thường trực MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh. Khi đó, thông qua lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã kết nối với MTTQ tỉnh, sau đó các địa phương tổ chức lựa chọn đối tượng để trao quà. Ngôi nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trị giá 2 tỉ đồng mà mạnh thường quân thông qua ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ xây dựng - Ảnh: Lao Động Cụ thể, đoàn đã trao trực tiếp cho người dân hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là mỗi suất 10 triệu đồng, cũng có những hoàn cảnh đặc biệt thì trao 60, hoặc 80 triệu đồng. Đặc biệt nhất, có 1 hộ ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà làm trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề được trao 200 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua ủng hộ của mạnh thường quân, ca sỹ Thủy Tiên đã hỗ trợ Hà Tĩnh 20 tỉ đồng để làm 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ, mỗi nhà trị giá 2 tỉ đồng. "Tất cả các danh sách nhận hỗ trợ đều có giám sát và xác nhận, đóng dấu đỏ của địa phương" - bà Thủy khẳng định. Bài đăng của FC Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Ngay sau đó, FC của nữ ca sĩ cũng có đã có bài viết cảm ơn chính quyền tỉnh Hà Tĩnh vì kịp thời xác minh số tiền từ thiện như đã công khai trước đó. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến ủng hộ vợ chồng Thủy Tiên, đồng thời mong cơ quan công an vào cuộc xác minh để trả lại danh tiếng cho thần tượng. Hiện, vụ ồn ào liên quan đến chuyến từ thiện vào năm ngoái của Thủy Tiên vẫn đang là đề tài được dư luận quan tâm.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời, Thủy Tiên âm thầm làm một điều dù vẫn đang 'đóng băng' hoạt động sau ồn ào sao kê từ thiện Thủy Tiên dù đang trong thời gian im ắng, không có bất cứ động thái nào từ lúc vướng lùm xùm sao kê từ thiện nhưng đã âm thầm làm một điều khi biết tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời.

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