Sau Giấc Mơ Tuyết Trắng, 'vua shopping' Nathan Lee 'canh me' 'xúc' thêm vài bài nữa của Thủy Tiên, ca khúc nào sắp 'lên thớt'?

Hậu trường 25/09/2021 11:04

Mới đây, netizen tiếp tục xôn xao khi nam ca sĩ Nathan Lee tung đòn cảnh báo Thủy Tiên chuẩn bị "mất thêm vài bài nữa"? 

Những ngày gần đây, cuộc "thanh trừng" trong âm nhạc của Nathan Lee lại tiếp tục gây bão CĐM khi mới đây anh chàng tuyên bố mua độc quyền bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên. Chính vì vậy, kể từ thời điểm hiện tại, Thủy Tiên sẽ không còn cơ hội sử dụng ca khúc này của mình để mang đi biểu diễn hay với mục đích thương mại nào nữa.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây, netizen tiếp tục xôn xao khi nam ca sĩ tung đòn cảnh báo bà xã Công Vinh chuẩn bị "mất thêm vài bài nữa"? 

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Nathan Lee 'chốt đơn' thành công bản hit đình đám - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong phần bình luận, Nathan Lee để lại dòng cảnh cáo khá đanh thép: "Cứ seeding ảo xong tự nhiên mai mất thêm vài bài nữa thì "ở trỏng" lại chả Hát vang rằng quê em mù nước Lux!". Trước lời tuyên bố này của Nathan Lee, nhiều người đoán rằng có lẽ nam ca sĩ đã gặp phải rất nhiều bình luận nhảm nhí đến từ các tài khoản "ảo" trong việc mua bản quyền ca khúc của Thủy Tiên vừa qua nên đã đưa ra lời cảnh báo như thế. 

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Bình luận của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Tuy không trực tiếp nhắc đến Thủy Tiên trong bình luận nhưng Nathan Lee đã nói đến một bản hit của nữ ca sĩ đó là Hát văng rằng em yêu anh. Nói không chừng chỉ trong vài ngày tới, Nathan Lee có thể sẽ lại "chốt đơn" thêm vài ca khúc mới do Thủy Tiên thể hiện trước đây.

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Liệu ca khúc này có bị 'lên thớt'? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng nhiều netizen lại cho rằng "30 chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đến đoạn kết", hiện tại chính chủ vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nên hãy cùng chờ xem những động thái tiếp theo của cả hai trong cuộc chiến "giành hit" nảy lửa không kém ồn ào sao kê.

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Từ khóa:   Nathan Lee Thủy Tiên Hát vang rằng em yêu anh

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