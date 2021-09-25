Bị bà chủ Đại Nam réo thẳng tên, mắng 'rình mò' nhà người khác, Trang Trần đáp gắt: 'Đang có tí tiền ăn chặn từ thiện nên đi xem nhà chứ có làm gì sai'

Hậu trường 25/09/2021 06:29

Cách đây không lâu, Trang Trần đăng tải đoạn clip "thăm" nhà nữ đại nhà nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ. Điều này đã khiến bà Phương Hằng nổi giận, mắng rất gắt trên sóng livestream.

Thời gian qua, bà Phương Hằng liên tục "réo" tên nhiều nghệ sĩ Việt trong các buổi livettream và yêu cầu sao kê minh bạch chuyện từ thiện, trong đó không thể không nhắc đến Trang Trần. Tuy nhiên thay vì sao kê thì cô tỏ ra không quan tâm và còn phản pháo lại trên các buổi lên sóng của mình. Cách đây không lâu, Trang Trần đăng tải đoạn clip "thăm" nhà nữ đại nhà nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

Cựu người mẫu tự lái ô tô tới 2 tòa nhà của nữ đại gia ở TP.HCM, song Trang Trần chỉ quay phim ghi lại quá trình chứ không có bất cứ hành động nào khác.

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Trang Trần từng quay lại ngôi nhà của bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Tới chiều 23/9, nữ đại gia chỉ đích danh cô chủ Bún Đậu trên sóng livestream. Bà bày tỏ sự phẫn nộ khi cô công khai clip quay 2 biệt thự của mình. Bà Phương Hằng gay gắt: "Đang giãn cách, ai cho phép ra đường để đi quay nhà tôi vậy, Trang Khàn? Đưa lên như vậy là để lộ tính cách tiểu nhân, đ** h**, t** n**. Ai cho phép quay phim, chụp hình đưa lên?

Tôi không nói không được. Nó quay nhà tôi đầu này đầu kia, để làm gì vậy? Tôi đâu phải tội phạm, ai cấp phép cho nó ra đường vậy? Rình nhà người ta như ăn cướp ăn trộm. Rồi làm gì t**, làm gì nhau?".

Ngay lập tức, cựu mẫu cũng lên tiếng đáp trả. Trang Trần cho biết, trên MXH có đăng tin rao bán đúng số nhà, địa chỉ đó, nên khi tiện đường công việc, cô đã ghé xem chứ không làm việc gì sai. Cựu mẫu cho hay: "Tôi chạy xe bon bon ngoài đường, thấy trên mạng rao bán số nhà đấy giá hơn 70 tỷ, lại đang có tí tiền ăn chặn từ thiện nên đi xem nhà chứ có làm gì sai. Có mấy thằng đăng tin bán nhà, tôi thấy thế đi coi mặt tiền, hướng nhà..., tôi đi bằng xe riêng chứ đâu có đi bằng xe cứu thương. 

Tôi đi xe đàng hoàng chứ có làm gì lén lút, tôi đi ngân hàng in sao kê tiện đường về thì đọc tin rao bán nhà rồi xem.

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Cựu mẫu đáp trả cực gắt trên livestream - Ảnh chụp màn hình

Rao bán trên mạng thì tôi đi xem mua, xưa nay mua nhà thì phải đi xem nhà, chứ có phải mớ rau mớ cỏ đâu mà không xem mua liền. Việc gì phải rình mò. Tôi không rình mò, thấy đăng trên mạng bán nhà đó, địa chỉ đó, rình mò gì, vớ vẩn".
Trang Trần phản pháo nữ đại gia.

Bên cạnh đó, liên quan đến thắc mắc ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, Trang Trần khẳng định có giấy đi đường đàng hoàng chứ không phải "ngồi xe cứu thương thông chốt".

Thậm chí, chân dài còn thách thức CEO này tới quán ăn của mình để "đấu tay đôi". Hiện cuộc khẩu chiến giữa bà chủ Đại Nam và bà chủ Bún Đậu có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa vì chẳng có bên nào chịu nhường đối phương cả.

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