Đêm muộn, Phương Thanh thông báo tình hình của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, bình luận một câu về Phi Nhung khiến cõi mạng xót xa

Hậu trường 25/09/2021 08:50

Dòng trạng thái của Phương Thanh khiến người hâm mộ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn an tâm phần nào.

Tối muộn ngày 24/9, trên Fanpage của nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Mạnh Tuấn và thông báo tin vui đến người hâm mộ. Theo đó, cô viết: "Được gặp anh Trần Mạnh Tuấn rồi. Thông báo cả nhà tin vui anh an toàn rồi. Niềm vui trong bệnh viện 175".

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Phương Thanh cho hay sau thời gian điều trị, nam nghệ sĩ đã hồi phục và sức khỏe đang dần ổn định. Bên dưới phần bình luận, giọng ca Giã từ dĩ vãng cũng không quên nhắn nhủ đến cư dân mạng: "Nghệ sĩ nào ổn Chanh mới dám thông báo cho mọi người yên tâm. Còn Phi Nhung khi nào nắm chắc thông tin Chanh sẽ thông báo cho mọi người nha".

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Bình luận của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Vào hôm 17/8, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ tại nhà. Thấy cơn đau bất thường của chồng, bà Kiều Đàm Linh gọi điện cho phía bác sĩ và gọi xe cấp cứu đưa ông đến Bệnh viện 175 (TP.HCM) để điều trị. Trước đó, nam nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động chống dịch.

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Nghệ sĩ Saxophone tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Ông có buổi biểu diễn đặc biệt dành cho các bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 ở  TP.Thủ Đức (TP.HCM). Hình ảnh nam nghệ sĩ bên cạnh chiếc Saxophone khiến nhiều người xúc động.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn Phương Thanh Phi Nhung

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