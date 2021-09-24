Xôn xao thông tin Thủy Tiên và Phan Anh cùng xuất hiện trong 1 buổi toạ đàm trực tuyến về từ thiện, CĐM 'đỏ mắt' tìm kiếm 'tung tích' bà xã Công Vinh

Hậu trường 24/09/2021 15:25

Thời gian qua, Thủy Tiên vướng không ít ồn ào vì chuyện từ thiện. Điều này khiến netizen lập tức liên tưởng tới lùm xùm của MC Phan Anh ngày xưa.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng không ít ồn ào vì chuyện từ thiện. Trong đó phải kể đến Thủy Tiên vì số tiền mà nữ ca sĩ từng quyên góp được rất khủng, lên tới gần 178 tỷ đồng. Điều này khiến netizen lập tức liên tưởng tới lùm xùm của MC Phan Anh những năm về trước.

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Nữ ca sĩ sao kê tại ngân hàng hôm 17/9 - Ảnh: FBNV

Trong lúc cư dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rã, trên trang cá nhân, nam MC bất ngờ thông báo tham gia buổi phát sóng toạ đàm với chủ đề từ thiện. Đáng chú ý, buổi toạ đàm này còn có sự tham gia của Thủy Tiên. 

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Bài đăng của Phan Anh - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh thông báo: "Mình sẽ có đôi lời chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân về chủ đề 'Cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng'. 2 giờ 30 ạ. Hẹn cả nhà nhé". Buổi toạ đàm mau chóng thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, bởi lẽ cả Thủy Tiên và Phan Anh đều là 2 cái tên từng vướng không ít tranh cãi về vấn đề quyên góp, làm từ thiện. Trong buổi phát trực tiếp này còn có sự tham gia của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh.

Tuy nhiên đến 2h30, khi buổi phát sóng được trực tiếp trên MXH, cư dân mạng lại "đỏ mắt" tìm nhưng không thấy sự tham gia của Thủy Tiên đâu. Nhiều người đã tràn vào livestream để hỏi "tung tích" của bà xã Công Vinh.

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Cư dân mạng tìm kiếm sự xuất hiện của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Hiện buổi phát trực tiếp vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Thái Thùy Linh Phan Anh

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