Được ví như 'trùm cuối' trong ồn ào kiện bà chủ Đại Nam, NS Trịnh Kim Chi lên tiếng, CĐM thắc mắc 'ân oán' từ đâu mà ra?

Mới đây nhất, một vài thông tin cho rằng, NSƯT Trịnh Kim Chi là "trùm cuối" trong số những người gửi đơn khởi kiện nữ CEO Đại Nam.

Những ngày gần đây, thông tin về việc 5 nghệ sĩ Việt đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng khiến MXH như bùng nổ. Sau Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Vy Oanh, Thuỷ Tiên thì có thông tin nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đã âm thầm nộp đơn kiện bà chủ Đại Nam.

Nữ diễn viên được ví là 'trùm cuối' - Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên thậm chí còn được cư dân mạng gọi là trùm cuối khi xuất hiện sau cùng, âm thầm, không rình rang. Theo Thanh Niên, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng từ bà Trịnh Kim Chi. Cụ thể, nữ nghệ sĩ từng bị bà chủ Đại Nam chỉ trích khá gay gắt trên sóng livestream do dó, bà đã nhờ Pháp luật vào cuộc để lấy lại danh dự.

Liên quan đến việc này, Saostar đã liên hệ với nữ diễn viên. Theo đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay: "Hiện tại tôi không thể trả lời về vấn đề này được".

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2021, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi gây xôn xao khi nói bà Phương Hằng "đụng vô ổ kiến lửa" vì tung tin đời tư của loạt sao Việt đình đám. Ngay lập tức, vợ ông Dũng "lò vôi" đáp trả: "Trịnh Kim Chi nói tôi đụng vô ổ kiến lửa thì chính cô ấy tự ví tất cả mọi người là côn trùng, bò sát chứ tôi không nói nha quý vị. Mọi người tự coi mình là côn trùng cắn xé lẫn nhau đó. Đừng hù Nguyễn Phương Hằng này. Tôi là nạn nhân, tôi là người bị lừa nên tôi không sợ ai hết".

Nữ đại gia từng gọi thẳng tên Trịnh Kim Chi trong các buổi phát trực tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí trong livestream của mình, bà Phương Hằng còn cho rằng Trịnh Kim Chi "xưng hùng xưng bá" và không ngừng chỉ trích nữ nghệ sĩ. Điều này có lẽ là nguyên nhân khiến cho nữ diễn viên đâm đơn kiện nữ đại gia.

Hiện ồn ào kiện tụng giữa 5 nghệ sĩ Việt đình đám và bà chủ Đại Nam vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-vi-nhu-trum-cuoi-trong-on-ao-kien-ba-chu-dai-nam-ns-trinh-kim-chi-len-tieng-cdm-thac-mac-an-oan-tu-dau-ma-ra-426540.html