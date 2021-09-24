Thủy Tiên đột ngột 'hủy kèo' phút chót, không tham gia tọa đàm về chủ đề từ thiện, hóa ra đây là lý do

Mặc dù nữ ca sĩ Thủy Tiên đề nghị sẽ để luật sư đại diện tham dự chương trình nhưng ban tổ chức không đồng ý, chính vì vậy nữ ca sĩ đã vắng mặt trong buổi tọa đàm chiều nay.

Sáng ngày 24/9, trên trang cá nhân, MC Phan Anh thông báo: "Mình sẽ có đôi lời chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân về chủ đề 'Cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng'. 2 giờ 30 ạ. Hẹn cả nhà nhé". Buổi toạ đàm mau chóng thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, bởi lẽ cả Thủy Tiên và Phan Anh đều là 2 cái tên từng vướng không ít tranh cãi về vấn đề quyên góp, làm từ thiện. Trong buổi phát trực tiếp này còn có sự tham gia của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh.

Phan Anh tại buổi tọ đàm - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên đến 2h30, khi buổi phát sóng được trực tiếp trên MXH, cư dân mạng lại "đỏ mắt" tìm nhưng không thấy sự tham gia của Thủy Tiên đâu. Nhiều người đã tràn vào livestream để hỏi "tung tích" của bà xã Công Vinh.

Bài đăng của Phan Anh, trong poster có sự xuất hiện của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Mở đầu buổi phát sóng, ngay khi giới thiệu xong khách mời, MC chương trình cho biết Thủy Tiên đã xin phép vắng mặt vào phút chót vì lý do sức khỏe. Mặc dù nữ ca sĩ đề nghị sẽ để luật sư đại diện tham dự chương trình nhưng ban tổ chức không đồng ý, chính vì vậy nữ ca sĩ đã vắng mặt trong buổi tọa đàm chiều nay.

Thái Thùy Linh trong buổi phát trực tiếp - Ảnh chụp màn hình

Sự vắng mặt của Thủy Tiên đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và có phần hụt hẫng, không ít người đã vào bình luận hỏi han. Mặc dù Thủy Tiên là nghệ sĩ có hoạt động từ thiện năng nổ nhưng bà xã Công Vinh cũng vướng phải không ít lùm xùm. Hiện buổi phát trực tiếp vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-dot-ngot-huy-keo-phut-chot-khong-tham-gia-toa-dam-ve-chu-de-tu-thien-hoa-ra-day-la-ly-do-426708.html