Giữa lúc Thủy Tiên liên tục bị cư dân mạng réo tên vì ồn ào sao kê, anh chàng đầu bếp điển trai Long Châu bất ngờ có bài viết với chủ đề khiến dư luận sục sôi.

Chiều ngày 17/9 mới đây, Công Vinh nắm chặt tay Thủy Tiên đến ngân hàng để thực hiện buổi sao kê được ví như "phi vụ thế kỷ" của showbiz Việt. Mặc dù đã trình bày ngọn ngành và đăng tải tất cả lên trang cá nhân, song 18.000 tờ sao kê của Thủy Tiên vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Hàng loạt những ồn ào liên quan đến chuyến từ thiện vào mùa lũ năm ngoái của nữ ca sĩ bất ngờ bị CĐM đào lại và kịch liệt "mổ xẻ". Mới đây, một anh chàng đầu bếp đình đám cũng bất ngờ lên tiếng tố fan của giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc từng có hành vi "tấn công" mình.

Bài đăng của Long Châu - Ảnh chụp màn hình Theo đó, bài viết của vị đầu bếp này đề cập đến việc anh từng bị một bộ phận người hâm mộ Thủy Tiên ném đá, chỉ trích nặng nề vì một đoạn video anh chia sẻ vào năm ngoái. Trên trang cá nhân Long Châu viết: "Trong cái clip bắt cô bé lấy 3 triệu tiền "môi giới từ thiện" nghĩa là dẫn cô ấy tới chỗ người nghèo cho thì người nghèo cho lại chứ không phải ăn cắp ăn trộm gì! Mình nói là thôi họ nghèo thì bỏ qua. Hoặc cùng lắm coi cô ấy như người cần giúp đỡ mà cho thêm! Mà mình chỉ đăng trên Facebook cá nhân thôi chứ không phải đi comment đâu nha! Chỉ có vậy thôi đó. Mà bài của mình được đưa lên group fan của cô Thủy Tiên rồi bắt đầu vào chửi mình trên mọi mặt trận. Từ Facebook cá nhân đến page rồi đến cả Email, Instaram và số điện thoại".

Đoạn clip trong câu chuyện của vị đầu bếp - Ảnh chụp màn hình Theo đó, anh khẳng định bản thân chỉ đơn giản là share bài, ngoài ra không đả động gì đến bà xã Công Vinh. Long Châu nhấn mạnh thời điểm đó không khác gì "một cơn lũ người vào chửi". Bên cạnh đó, anh chàng còn không quên nhắn nhủ đến một bộ phận fan của Thủy Tiên rất thâm thúy: "Mình đã tha thứ cho các bạn từ lâu rồi. Không có ghét mấy bạn. Chia sẻ ở đây cho mọi người hiểu! Đời còn dài. Nên chọn thái độ nhân nhượng mà sống. Chửi người hôm trước hôm sau có người tán tai là thật nha. Mà thật nhất là tự sụp đổ niềm tin phản bội lại chính mình! Khẩu nghiệp nặng lắm nha hơm!". Bài viết đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ suy nghĩ và phát ngôn của vị đầu bếp "hot boy" này. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Đầu bếp Châu Long tên thật là Châu Văn Long (sinh năm 1987, biệt danh 'hot boy đầu bếp' Long Châu). Anh được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài điển trai và khả năng ẩm thực phong phú. Ngoài ra anh còn là người truyền cảm hứng, kể chuyện qua sách được giới trẻ yêu thích. Đầu bếp điển trai Châu Văn Long - Ảnh: Internet Châu Long từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình quên thuộc, là bếp trưởng 8020 Fit VN Body Transformation - chương trình ăn để giảm cân và tốt cho sức khỏe đến từ Mỹ, đồng thời là admin của fanpage Fitness Nutrition Chef Long Chau được đông đảo cộng đồng mạng theo dõi.

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