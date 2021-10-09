'Bà cô bên chồng' của Thủy Tiên tiết lộ tin nhắn riêng tư với anh trai giữa lúc Bộ Công an vào cuộc điều tra ồn ào từ thiện, hành động 'LẠ' sau đó khiến nhiều người tò mò

Sau hàng loạt bài viết ủng hộ chị dâu Thủy Tiên, tối qua em gái Công Vinh lại tiếp tục bày tỏ quan điểm trước thông tin Bộ Công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên hành động sau đó khiến nhiều người khó hiểu.

Chiều ngày 17/9 vừa qua, một sự kiện "hót hòn họt" của Showbiz Việt đã diễn ra tại ngân hàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên nghệ sĩ khiến cư dân mạng hóng từng giây, chực chờ sự xuất hiện không phải tại sân khấu hay thảm đỏ mà là ở "sảnh ngân hàng". Thủy Tiên đã giữ đúng lời hứa, livestream công khai quá trình sao kê và đăng tải tất tần tật lên trang cá nhân để CĐM kiểm chứng. Ngay sau đó, mọi động động thái từ phía vợ chồng nữ ca sĩ cũng như người thân hai bên gia đình luôn được cư dân mạng chú ý. Sau hàng loạt bài viết ủng hộ chị dâu, tối qua em gái Công Vinh lại tiếp tục bày tỏ quan điểm trước thông tin Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Nữ ca sĩ công khai sao kê hôm 17/9 - Ảnh chụp màn hình Theo đó, tối muộn ngày 8/10, em chồng Thủy Tiên đã đăng tải đoạn tin nhắn với anh trai, đáng chú ý trong đó Công Vinh đã tiết lộ với em gái rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, công an đang trong quá trình điều tra để xác nhận số tiền từ thiện. Mặc dù đã phần nào an tâm nhưng cô em Khánh Chi cũng liên tục dặn dò vì sợ anh và chị dâu bị hãm hại. Đăng kèm loạt tin nhắn, cô cũng không quên nhắn nhủ: "Tự hào về anh, gia đình sẽ luôn bên cạnh và tin tưởng anh chị". Tuy nhiên, ngay sau đó ít phút, cô đã xóa bài đăng hoặc thay đổi quyền riêng tư của bài viết vì cư dân mạng đã thấy "biến mất" khỏi trang cá nhân.

Bài đăng của em gái chân sút người Nghệ An - Ảnh: Internet Động thái của em gái Công Vinh khiến netizen tò mò. Nhiều người cho rằng có lẽ cô đang không muốn sự việc thêm rắc rối nên mới cho tin nhắn kia "bay màu". Dù vậy qua đoạn tin nhắn cũng đủ thấy "cô em chồng" của Thủy Tiên luôn chú ý và quan tâm đến chị dâu. Cuối đoạn tin nhắn còn không quên nhắc anh trai động viên Thủy Tiên. Khánh Chi hiện đang sinh sống tại Singapore - Ảnh: Internet Được biết, em gái Công Vinh sinh năm 1989, cô cũng là 1 nhân vật khá nổi bật trên MXH và sở hữu hơn 11 nghìn người theo dõi. Hiện tại, cô nàng đang làm việc và sinh sống ở Singapore. Dù ở nơi xứ người, nhưng có lẽ cô em chồng này rất quan tâm đến ồn ào của chị dâu và anh trai nên cô nàng không bỏ qua bất kỳ động thái nào.

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