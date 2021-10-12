MXH tiếp tục xôn xao thông tin Thủy Tiên mang thai lần hai, CĐM 'sốt ruột' vì cho đến nay gương mặt bé Bánh Gạo vẫn là 'ẩn số'?

Hậu trường 12/10/2021 20:09

Trước đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng từng khiến dân mạng đoán già đoán non về việc mang thái lần 2 khi lộ diện vòng bụng lớn bất thường. Đến nay, cô nàng lại tiếp tục được đồn đoán đang mang thai nhưng giấu kỹ vì ồn ào thời gian qua.

Những ngày gần đây, dư luận trên cả nước đặc biệt quan tâm đến việc từ thiện, cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên tại các tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vào cuối năm 2020.

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Thủy Tiên vướng phải tranh cãi từ chuyến đi từ thiện năm ngoái - Ảnh: Internet

Cụ thể, đầu tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị 7 tỉnh ở miền Trung phối hợp, cung cấp thông tin từ thiện của Thủy Tiên để phục vụ việc xác minh, làm rõ.

Giữa lúc cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào lùm xùm từ thiện, trên MXH bỗng rộ tin đồn nữ ca sĩ mang thai khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Netizen còn đồn đoán giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư kể từ khi vướng phải những ồn ào không hay. 

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Tuy nhiên khi 2Sao liên hệ với phía nữ ca sĩ thì bà xã Công Vinh cho hay không trả lời về tin đồn đang lan truyền này.

Trả lời trên SAOstar, ông xã Thủy Tiên cho biết khá bất ngờ và xác nhận chưa nghe thông tin này từ bà xã. Còn trợ lý thân cận của nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận thông tin trên: "Không có chuyện ca sĩ Thủy Tiên mang thai".

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Cặp vợ chồng đến nay vẫn giấu kỹ bé Bánh Gạo - Ảnh: FBNV

Được biết, từ sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng "tiên đồng ngọc nữ" đã có một bé gái đáng yêu tên Bánh Gạo. Tuy nhiên, từ khi chào đời đến nay, gương mặt bé vẫn là "ẩn số" với công chúng. 

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Đầu năm 2018, nữ ca sĩ cũng từng khiến dân mạng đoán già đoán non về việc mang thai lần 2 khi lộ diện vòng bụng lớn bất thường - Ảnh: Internet

Trước đó, chân sút người Nghệ An từng chia sẻ với truyền thông về ý định có thêm bé thứ hai cho "đủ nếp đủ tẻ". 

Hiện CĐM vẫn đang tiếp tục đổ dồn sự quan tâm vào cặp vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Mặt trận tổ quốc TT-Huế xác nhận có đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn của Thủy Tiên và Hoài Linh không đồng ý

Mặt trận tổ quốc TT-Huế xác nhận có đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn của Thủy Tiên và Hoài Linh không đồng ý

Trong 2 đợt đoàn ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh đến trao tiền ủng hộ lũ lụt cho người dân tỉnh TT-Huế, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh này đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn không đồng ý.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên mang thai

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