MXH tiếp tục xôn xao thông tin Thủy Tiên mang thai lần hai, CĐM 'sốt ruột' vì cho đến nay gương mặt bé Bánh Gạo vẫn là 'ẩn số'?

Trước đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng từng khiến dân mạng đoán già đoán non về việc mang thái lần 2 khi lộ diện vòng bụng lớn bất thường. Đến nay, cô nàng lại tiếp tục được đồn đoán đang mang thai nhưng giấu kỹ vì ồn ào thời gian qua.
- 'Bà cô bên chồng' của Thủy Tiên tiết lộ tin nhắn riêng tư với anh trai giữa lúc Bộ Công an vào cuộc điều tra ồn ào từ thiện, hành động 'LẠ' sau đó khiến nhiều người tò mò
- NÓNG: Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo Thủy Tiên lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM
Những ngày gần đây, dư luận trên cả nước đặc biệt quan tâm đến việc từ thiện, cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên tại các tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vào cuối năm 2020.
Cụ thể, đầu tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị 7 tỉnh ở miền Trung phối hợp, cung cấp thông tin từ thiện của Thủy Tiên để phục vụ việc xác minh, làm rõ.
Giữa lúc cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào lùm xùm từ thiện, trên MXH bỗng rộ tin đồn nữ ca sĩ mang thai khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Netizen còn đồn đoán giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư kể từ khi vướng phải những ồn ào không hay.
Tuy nhiên khi 2Sao liên hệ với phía nữ ca sĩ thì bà xã Công Vinh cho hay không trả lời về tin đồn đang lan truyền này.
Trả lời trên SAOstar, ông xã Thủy Tiên cho biết khá bất ngờ và xác nhận chưa nghe thông tin này từ bà xã. Còn trợ lý thân cận của nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận thông tin trên: "Không có chuyện ca sĩ Thủy Tiên mang thai".
Được biết, từ sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng "tiên đồng ngọc nữ" đã có một bé gái đáng yêu tên Bánh Gạo. Tuy nhiên, từ khi chào đời đến nay, gương mặt bé vẫn là "ẩn số" với công chúng.
Trước đó, chân sút người Nghệ An từng chia sẻ với truyền thông về ý định có thêm bé thứ hai cho "đủ nếp đủ tẻ".
Hiện CĐM vẫn đang tiếp tục đổ dồn sự quan tâm vào cặp vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.