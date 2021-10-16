Như Quỳnh nghẹn ngào trước di ảnh Phi Nhung, hẹn ngày được cùng nhau hát tiếp ca khúc còn dang dở

Nữ ca sĩ Như Quỳnh, người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có dòng trạng thái nghẹn ngào về sự ra đi của bạn mình.

Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là 3 nghệ sĩ thân thiết hát cùng 1 dòng nhạc và thành danh cùng 1 thời điểm tại sân khấu hải ngoại Paris By Night. Cả 3 người là bạn tri kỷ có giao tình trên 20 năm với những kỷ niệm chung sân khấu không thể nào quên được.

Như Quỳnh đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung, mang theo một nỗi buồn không thể nào tả được. Ảnh: FBNV

Mới đây, sau khi đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa Huệ Quang, Như Quỳnh có dòng trạng thái đầy xúc động trên trang cá nhân:

"Hơn 20 năm gắn bó trên sân khấu cùng cười, cùng khóc với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Quỳnh chọn hôm nay để được thật riêng tư và yên tĩnh nói lên những tiếng nói của lòng mình. Trong tâm trí Quỳnh giờ đây tràn ngập những hình ảnh của những ngày lưu diễn bên nhau. Nhìn bạn cười qua tấm di ảnh, thắp một nén nhang tiễn bạn về cõi Phật, thật sự đ.au lòng lắm, Nhung ơi...

Hơn 18 năm trước, chúng ta đã cùng cất lên Giấc mơ cánh cò của một thời tuổi trẻ, mộng mơ của cả hai...

'Gió chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiu

Cánh cò trắng ấu thơ bay về đâu…

Bài hát ru em, một thời mộng mơ

Bài hát đã bao năm không thể quên

Bài hát đến hôm nay

Không thể quên'

Quỳnh tin là Phi Nhung vẫn luôn ở đây, trong trái tim Quỳnh và trái tim những người yêu thương bạn. Sau này gặp lại nhau ở một thế giới khác, mình đứng cùng nhau trên sân khấu và hát tiếp Giấc mơ cánh cò 2 nhé Nhung! Chào người bạn thân thương của Như Quỳnh".

Phi Nhung và Như Quỳnh có khoảng thời gian 20 năm gắn bó trên sân khấu cùng nhau, cả 2 thậm chí còn mặc áo dài đôi khi hát chung trên sân khấu. Ảnh: Internet

'Nhiều show không trả cát-xê Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn.. nhờ Phi Nhung, một bước lên tiên' "Nhờ Phi Nhung, Hồ Văn Cường một bước lên tiên, được bước lên hẳn sân khấu Thúy Nga Paris by night, một sân khấu lớn bậc nhất nền âm nhạc Việt Nam" - Long Nhật nói.

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