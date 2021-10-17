Người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực cỡ nào mà làm show từ thiện quyên góp lên đến 304 triệu?

Sao Việt 17/10/2021 17:16

Bà Lien Jackie Pham, người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là bầu sô hải ngoại nổi tiếng mà còn là một doanh nhân quyền lực.

Ngày 16/10, bầu sô Lien Jackie Pham chính thức nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Thông tin gây hoang mang cho toàn thể công chúng và người hâm mộ bởi vì trước đây, chưa từng một ai biết đến mối quan hệ bí mật của đôi vợ chồng này. Được biết, cách đây hơn 17 năm, cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản.

Theo tìm hiểu, bà Lien Jackie Pham hơn chồng 17 tuổi. "bà bầu" hải ngoại sinh năm 1954, ngoài làm bầu sô ca nhạc, bà còn là một doanh nhân giàu có. Bà sở hữu chuỗi nhà hàng đắt khách tại Mỹ. Ngoài ra, Liên Phạm còn là chủ của công ty Saigon Entertainment được thành lập từ năm 1994, là công ty đứng đằng sau tổ chức hàng loạt show ca nhạc đình đám với sự góp mặt của của hàng loạt tên tuổi lớn trong giới giải trí ở Việt Nam cũng như thị trường hải ngoại.

Người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực cỡ nào mà làm show từ thiện quyên góp lên đến 304 triệu? - Ảnh 1
Người vợ hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi chính là một bầu sô, doanh nhân giàu có ở hải ngoại

Ngoài ra, bà Lien Pham cón là một trong những nhân vật quyền lực không ở Việt Nam. Trong showbiz, bà là người kết nối và từng tạo điều kiện hỗ trợ cho loạt sao đình đám sang Mỹ lưu diễn như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Phan Đình Tùng, Trấn Thành, Uyên Linh, Duy Mạnh với cát xê "khủng"… Vậy nên vị bầu sô hải ngoại này được các nghệ sĩ Việt Nam dành cho sự kính nể đặc biệt.

Theo thông tin thống kê, trung bình một năm công ty Saigon Entertainment của bà Lien Jackie Pham tổ chức từ 20 - 25 show diễn trên khắp các tiểu bang Mỹ. Vị bầu show quyền lực còn trích ra một số tiền nhất định từ doanh thu show diễn để quyên góp bào quỹ thiện nguyện Chúng tôi và Trái tim, giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam.

Người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực cỡ nào mà làm show từ thiện quyên góp lên đến 304 triệu? - Ảnh 2

6 năm trước, công ty Saigon Entertainment đã kết hợp cùng phòng trà Không Tên tổ chức chương trình từ thiện Tình nghệ sĩ với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Linh, Duy Mạnh, Uyên Linh, Minh Thuận,... Đêm diễn đã quyên góp được tổng số tiền lên đến 304 triệu đồng để phục vụ mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các nghệ sĩ nghèo, bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị.

Người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực cỡ nào mà làm show từ thiện quyên góp lên đến 304 triệu? - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng dành cho người vợ hơn mình 17 tuổi sự kính nể và gọi là là "sếp"

Về mối quan hệ với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Jackie Liên Phạm là người âm thầm giúp đỡ Mr Đàm trong nhiều sự kiện. Bà là người đứng ra hỗ trợ và lo liệu cho nam ca sĩ mỗi lần anh đi lưu diễn nước ngoài. Nhiều nghi vấn được dân mạng đặt ra "ông hoàng nhạc Việt" có được quốc tịch Mỹ chính là nhờ tiềm lực kinh tế vững chắc của người phụ nữ này một tay hỗ trợ.

Người vợ bí mật hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực cỡ nào mà làm show từ thiện quyên góp lên đến 304 triệu? - Ảnh 4
Bầu sô Liên Phạm bên loạt nghệ sĩ Việt đình đám trong một buổi diễn tại hải ngoại

Ảnh: Internet 

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