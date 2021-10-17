Ngọc Sơn bác tin giận Hồ Văn Cuờng, ngầm chứng minh Long Nhật đang nói dối?

Sao Việt 17/10/2021 16:09

"Anh Ba" Ngọc Sơn mới đây đã có nhiều chia sẻ khiến ai nấy đều phải "lắc đầu" vì những phát ngôn không đúng sự thật của Long Nhật.

Nam ca sĩ Long Nhận, một người bạn thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung đã từng có phát ngôn rằng: "Anh Ba nói, anh đang rất giận Hồ Văn Cường". "Anh ba" mà Long Nhật đang muốn ám chỉ chính là danh ca Ngọc Sơn và giữa khuya đêm qua, anh cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, bác tin đang giận Hồ Văn Cường. 

"Ông hoàng nhạc sến" khẳng định: "Ngọc Sơn chẳng biết giận ai. Dù cho ai đó đúng sai ít nhiều. Ngọc Sơn sống chỉ biết yêu. Nhẹ nhàng, nhường nhịn trăm chiều cũng vui.

Những từ ngữ như 'giận', 'ghét' một ai không bao giờ có từ cửa miệng Ngọc Sơn. Cả cuộc đời này để dành báo hiếu, tập thể thao, rèn luyện nhiều ngoại ngữ, những tinh hoa của thế giới, sáng tác và cống hiến hết mình..., không có thời gian và không dám liên quan, dính líu đến chuyện khác.

Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác. Kính mong những yêu thương vào bình luận ôn hòa, không đả kích bất kỳ một ai nhé, cảm ơn".

Ngọc Sơn bác tin giận Hồ Văn Cuờng, ngầm chứng minh Long Nhật đang nói dối? - Ảnh 1
Ngọc Sơn đăng đàn giải thích. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn lời chia sẻ của Long Nhật trong buổi livestream có nhắc đến danh ca Ngọc Sơn như sau: 

"Trong cuộc nói chuyện với anh Ba, tôi cũng hỏi anh Ba về chuyện đó. Anh Ba nói anh Ba đang rất giận Hồ Văn Cường. Em ấy đã phạm một sai lầm, một lỗi rất lớn, đó là chữ hiếu.

Nếu có duyên Hồ Văn Cường về với thầy Ngọc Sơn, việc đầu tiên là anh dạy đạo làm người, đạo đức, chữ hiếu rồi sau đó mới dạy chuyên môn âm nhạc. Trước hết con người phải có đạo hiếu. Công cha nghĩa mẹ là trời biển, dẫu là mẹ nuôi. Một ngày kêu mẹ, trọn đời kêu mẹ".

Ngọc Sơn bác tin giận Hồ Văn Cuờng, ngầm chứng minh Long Nhật đang nói dối? - Ảnh 2
Long Nhật đã có những lời nói không đúng sự thật khi phát ngôn về "anh Ba" Ngọc Sơn? Ảnh" Internet
Ngọc Sơn bác tin giận Hồ Văn Cuờng, ngầm chứng minh Long Nhật đang nói dối? - Ảnh 3
Hiện tại Ngọc Sơn người người em đại gia đang muốn tìm kiếm và nâng đỡ Hồ Văn Cường. Ảnh: Internet
Người thân thiết tiết lộ Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra riêng, hiện không dùng tài khoản mạng xã hội?

Người thân thiết tiết lộ Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra riêng, hiện không dùng tài khoản mạng xã hội?

Trưởng FC của Hồ Văn Cường tiết lộ nam ca sĩ đã dọn ra nhà riêng và hiện tại không dùng mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Sơn giận Hồ Văn Cường Long Nhật Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 9 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"