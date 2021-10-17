"Anh Ba" Ngọc Sơn mới đây đã có nhiều chia sẻ khiến ai nấy đều phải "lắc đầu" vì những phát ngôn không đúng sự thật của Long Nhật.

Nam ca sĩ Long Nhận, một người bạn thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung đã từng có phát ngôn rằng: "Anh Ba nói, anh đang rất giận Hồ Văn Cường". "Anh ba" mà Long Nhật đang muốn ám chỉ chính là danh ca Ngọc Sơn và giữa khuya đêm qua, anh cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, bác tin đang giận Hồ Văn Cường.

"Ông hoàng nhạc sến" khẳng định: "Ngọc Sơn chẳng biết giận ai. Dù cho ai đó đúng sai ít nhiều. Ngọc Sơn sống chỉ biết yêu. Nhẹ nhàng, nhường nhịn trăm chiều cũng vui.

Những từ ngữ như 'giận', 'ghét' một ai không bao giờ có từ cửa miệng Ngọc Sơn. Cả cuộc đời này để dành báo hiếu, tập thể thao, rèn luyện nhiều ngoại ngữ, những tinh hoa của thế giới, sáng tác và cống hiến hết mình..., không có thời gian và không dám liên quan, dính líu đến chuyện khác.

Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác. Kính mong những yêu thương vào bình luận ôn hòa, không đả kích bất kỳ một ai nhé, cảm ơn".

Ngọc Sơn đăng đàn giải thích. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn lời chia sẻ của Long Nhật trong buổi livestream có nhắc đến danh ca Ngọc Sơn như sau:

"Trong cuộc nói chuyện với anh Ba, tôi cũng hỏi anh Ba về chuyện đó. Anh Ba nói anh Ba đang rất giận Hồ Văn Cường. Em ấy đã phạm một sai lầm, một lỗi rất lớn, đó là chữ hiếu.

Nếu có duyên Hồ Văn Cường về với thầy Ngọc Sơn, việc đầu tiên là anh dạy đạo làm người, đạo đức, chữ hiếu rồi sau đó mới dạy chuyên môn âm nhạc. Trước hết con người phải có đạo hiếu. Công cha nghĩa mẹ là trời biển, dẫu là mẹ nuôi. Một ngày kêu mẹ, trọn đời kêu mẹ".

Long Nhật đã có những lời nói không đúng sự thật khi phát ngôn về "anh Ba" Ngọc Sơn? Ảnh" Internet

Hiện tại Ngọc Sơn người người em đại gia đang muốn tìm kiếm và nâng đỡ Hồ Văn Cường. Ảnh: Internet

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