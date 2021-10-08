Tối ngày 6/10, bố ruột danh hài Hoài Linh đã trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi. Sau đó, cáo phó của bố nghệ sĩ Hoài Linh cũng được ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải, trong đó gia đình nói rõ miễn nhận phúng điếu, vòng hoa và không thăm viếng vì lý do dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Cũng chính vì thế mà đám tang không có mặt các nghệ sĩ khác mà chỉ vỏn vẹn hiện diễn của những người thân thiết với gia đình, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mr. Đàm có chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân về sự ra đi của bố Hoài Linh. Ảnh: Chụp màn hình