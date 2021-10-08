Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc

Sao Việt 08/10/2021 13:53

Mạng xã hội vừa truyền tay nhau hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang dẫn đầu đoàn người đưa bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tối ngày 6/10, bố ruột danh hài Hoài Linh đã trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi. Sau đó, cáo phó của bố nghệ sĩ Hoài Linh cũng được ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải, trong đó gia đình nói rõ miễn nhận phúng điếu, vòng hoa và không thăm viếng vì lý do dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Cũng chính vì thế mà đám tang không có mặt các nghệ sĩ khác mà chỉ vỏn vẹn hiện diễn của những người thân thiết với gia đình, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc - Ảnh 1
Mr. Đàm có chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân về sự ra đi của bố Hoài Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền khoảnh khắc cho thấy nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại tang lễ, đầu đội khăn tang như con cháu trong nhà và cầm Thánh giá đi đầu đoàn người đưa bố nghệ sĩ Hoài Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Hoài Linh. Khi hay tin bố của nam danh hài đình đám qua đời, Mr. Đàm đã đăng tải dòng trạng thái nhằm bày tỏ sự thương xót và gọi ông là bố: "Vĩnh biệt bố. Mong bố sớm về nơi thiên đàng. Chúng con mãi mãi nhớ thương bố. Con của bố, Đàm Vĩnh Hưng". 

Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang, dẫn đầu đoàn người đưa linh cữu bố Hoài Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Internet

Trong ngày đưa trang, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ về cảm xúc của mình trên trang cá nhân: "Lần đầu tiên trong cuộc đời, được nhìn thấy một cách trả hiếu cho Cha khiến trái tim mình như vỡ tan, mắt mờ đi vì nước mắt". Tuy không nói rõ về ai nhưng cộng đồng mạng đều đồng loạt nhận định "ông hoàng nhạc Việt" đang nói về nghệ sĩ Hoài Linh.

Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc - Ảnh 3
NS Hoài Linh lần đầu lộ diện chịu tang bố sau 4 tháng ở ẩn. Ảnh: Internet
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