Danh hài Hoài Linh tuyên bố sẽ đi diễn trở lại sau khi hết dịch hậu ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện?

Sao Việt 08/10/2021 12:32

Trong một đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên MXH, danh hài Hoài Linh cho biết mình sẽ trở lại showbiz khi hết dịch, nhưng với tần suất không nhiều. Thực hư ra sao?

Một đoạn clip của nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ những dự định tương lai đang gây xôn xao mạng xã hội. Trong đoạn clip, nam danh hài đeo kính, nói về việc đi diễn trở lại sau khi hết dịch.

Theo đó, nam danh hài cho biết: “Đang mùa dịch cho nên là tạm ngưng thôi, mai mốt mình diễn lại. Còn gameshow thì khi nào mọi người mời thì mình ngồi, nếu khán giả ủng hộ thì mình sẽ ngồi lại nhưng mà ít thôi, bây giờ không ngồi nhiều được nữa, sức khỏe không cho phép".

Danh hài Hoài Linh tuyên bố sẽ đi diễn trở lại sau khi hết dịch hậu ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện? - Ảnh 1

Đoạn clip này được lan truyền gây nên những tranh cãi dữ dội. Nhiều người háo hức chờ đợi sự trở lại của nam danh hài sau một thời gian dài nghỉ dịch và 4 tháng ở ẩn. Tuy nhiên, một số khác phản đối và thậm chí kêu gọi tẩy chay Hoài Linh sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện. Trước khi có ồn ào chuyện từ thiện, Hoài Linh từng được mời ngồi ghế nóng chương trình triệu view "Thách thức danh hài" nhưng anh tuyên bố rút lui vào phút chót.

Danh hài Hoài Linh tuyên bố sẽ đi diễn trở lại sau khi hết dịch hậu ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện? - Ảnh 2
Hình ảnh cuối cùng mà khán giả nhìn thấy Hoài Linh và trong đoạn clip anh công bố việc giải ngân tiền từ thiện. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đoạn clip này của nghệ sĩ Hoài Linh từ đợt dịch giữa năm 2020. Mấy tháng qua, sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh gần như “mất tích” trên mọi phương diện. Các mạng xã hội từ YouTube, TikTok, Facebook, anh đều không cập nhật bất cứ hoạt động nào.

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