Chồng 30 tuổi kết hôn với vợ gần 60, diện mạo trước và sau khi cưới ai thấy cũng hết hồn

Một cuộc hôn nhân giữa chồng trẻ mới 30 và vợ 56 tuổi đang khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi tại Trung Quốc.

Nam thanh niên tên Tiểu Duy, 30 tuổi kết hôn với một phụ nữ tên Anh Tử, 56 tuổi đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc gây sốt với câu chuyện sau hôn nhân của họ. Cặp đôi quen nhau và chính thức tìm hiểu trong một buổi quay trực tiếp ngoài trời. Từ lần gặp đó, hai người nảy sinh tình cảm và đi tới hôn nhân. Từ ngày kết hôn, không ít lời bàn ra tán vào của cặp đôi lệch 26 tuổi này nhưng họ vẫn vượt qua dư luận. Tiểu Duy sống ở nông thôn từ nhỏ, có cuộc sống lam lũ vì cha mẹ anh đều là nông dân. Theo Tiểu Duy, anh đã bươn trải bên ngoài hơn 10 năm nhưng tiền không kiếm được nhiều nên đành về quê. Tiểu Duy tâm sự: "Có lẽ do bị tật một tay, nhà lại nghèo nên chẳng ai chịu cưới tôi".

Tiểu Duy năm 30 tuổi là một cậu trai nhà quê đen nhẻm Tiểu Duy đã mua một chiếc xe 3 bánh và Khi tới Thành Đô nhằm kiếm thêm thu nhập từ việc quay video du lịch theo kiểu vlogger. Tại đây, anh tình cờ gặp Anh Tử, người đã thất bại 2 lần trong hôn nhân. Hiện tại người phụ nữ sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Thành Đô. Duyên phận đến khi Anh Tử cảm thông với chàng trai trẻ và sau đó ngỏ lời mời bắt tay làm chung video. Kể từ khi Tiểu Duy làm video chung với Anh Tử, hầu hết video nào cũng thu hút được nhiều lượt xem. Chuyện tình “vợ già chồng trẻ” của cặp đôi thu hút sự chú ý của dân mạng và mang về nhiều thu nhập cho cặp đôi. Dù đã trung tuổi nhưng vóc dáng và trang phục của Anh Tử vẫn còn gây thu hút.

Sau khi gặp được Anh Tử hơn mình 26 tuổi, Tiểu Duy bỗng chốc trở nên "đổi đời" nhờ nhiều video kết hợp chung Khi Tiểu Duy rời Thành Đô và quyết định về quê, Anh Tử đã chạy theo và ngăn cản, sau đó đưa chàng trai về nhà. Hai người đã gặp mặt bố mẹ của Tiểu Duy. Mối quan hệ của họ càng tiến triển hơn và đi xa tới việc hai người đã quyết định tiến tới kết hôn sau khi nhận nhiều lời động viên của mọi người. Tiểu Duy sau đó chuyển tới ở chung nhà với vợ. Nhan sắc của anh chàng cũng có sự "thăng hạng" đáng kể sau khi kết hôn với Anh Tử Sau khi kết hôn, cặp đôi có nhiều thay đổi về nhan sắc, đặc biệt là Tiểu Duy từ một anh chàng "quê mùa" nay diện mạo không khác nào một chàng thiếu niên anh tú, còn ra dáng là một hotboy. Hiện tại ở tuổi 56, Anh Tử vẫn muốn sinh con cho Tiểu Duy và cả 2 đang thảo luận về vấn đề sinh đẻ trực tiếp hay thụ tinh trong ống nghiệm. Câu chuyện của cặp đôi đũa lệch khiến dân mạng bàn tán. Tuy vậy, vẫn có ý kiến ủng hộ hai người như: "Giày vừa vặn hay không thì cứ đi! Không có gì sai cả!". Ảnh: Weibo

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